Reggina: Torrisi attende, i tifosi attendono, la programmazione ritarda

Se per Alfio Torrisi la Reggina era già in ritardo nella sua programmazione quindici giorni fa, inevitabile pensare che oggi la situazione sia ancora più complicata. Il tempo passa, la nuova stagione si avvicina e attorno al club amaranto continua a pesare un silenzio sempre più difficile da spiegare. Un silenzio che riguarda i tifosi, ma anche allenatore, staff, collaboratori e tutti coloro che attendono di capire quale sarà il futuro della società.

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Torrisi ha dichiarato di avere un contratto firmato con la Reggina anche per la prossima stagione. Il suo desiderio, ribadito in più occasioni, è quello di continuare ad allenare la squadra amaranto. Ma non a qualsiasi condizione. A partire dalla costruzione della squadra, dalla possibilità di incidere sulle scelte tecniche e di lavorare su un gruppo pensato anche secondo le sue indicazioni.

Dopo essere subentrato in corsa, Torrisi sa bene quanto sia importante programmare. E sa anche che ogni giorno perso rischia di diventare un problema.

Il punto, però, è sempre lo stesso: dalla società non arrivano comunicazioni. La proprietà si è chiusa in un silenzio totale che preoccupa e che alimenta interrogativi. Il patron Ballarino starebbe lavorando alla cessione del club, al di là delle smentite arrivate nelle ultime settimane, ma nel frattempo la Reggina resta sospesa. E in una fase così delicata sarebbe necessario dire qualcosa. Prima di tutto ai tifosi. Poi con chi lavora ogni giorno dentro e attorno alla società.

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Perché una squadra non si costruisce all’improvviso. Una stagione non si prepara in pochi giorni. E un allenatore non può restare appeso a tempo indeterminato. È facile immaginare che un tecnico come Torrisi possa avere richieste anche da altre società. In questo momento, però, l’allenatore non sembra voler prendere in considerazione altre strade. La priorità resta la Reggina.

Il rischio, andando avanti così, è quello di bruciare altro tempo prezioso. E di compromettere una programmazione che, invece, avrebbe bisogno di certezze immediate. La piazza amaranto attende, Torrisi attende.