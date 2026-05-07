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“Il futuro inizia adesso”: a Reggio la presentazione del comitato “Giovani per Cannizzaro Sindaco”

All'appuntamento prenderanno parte, oltre al candidato Sindaco Francesco Cannizzaro, i rappresentanti del comitato e i tanti giovani coinvolti che interverranno liberamente per dialogare e confrontarsi apertamente sulle sfide che attendono la città

07 Maggio 2026 - 16:37 | Comunicato Stampa

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La campagna elettorale entra sempre più nel vivo con la nascita del comitato “Giovani per Cannizzaro Sindaco – Il futuro inizia adesso, che verrà presentato sabato 9 maggio, alle ore 18:00 a Piazza Camagna.

L’incontro si pone l’obiettivo di mettere al centro del dibattito cittadino la visione delle nuove generazioni, a sostegno della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro per la coalizione di centrodestra.

Durante l’evento verranno illustrate le linee programmatiche dedicate alle politiche giovanili, allo sviluppo locale e al rinnovamento amministrativo della città, sotto lo slogan ‘Il futuro inizia adesso’ che racchiude il senso profondo dell’iniziativa: promuovere il coinvolgimento attivo dei giovani nei processi decisionali per trasformare le idee in azioni concrete per il rilancio di Reggio.

All’appuntamento prenderanno parte, oltre al candidato Sindaco Francesco Cannizzaro, i rappresentanti del comitato e i tanti giovani coinvolti che interverranno liberamente per dialogare e confrontarsi apertamente sulle sfide che attendono la città.

L’invito è rivolto non solo ai sostenitori, ma a tutti i giovani che vogliono offrire il proprio contributo per costruire una Reggio più moderna, dinamica e attenta alle necessità delle nuove generazioni.

Una cassa di risonanza per dare concretamente voce a chi spesso non l’ha avuta e per dimostrare che i giovani reggini sono pronti ad assumersi la responsabilità di guidare il cambiamento.

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