Reggina, Lotito: ‘Saremo protagonisti e non comparse. Stiamo investendo molto sui calciatori’

E’ arrivato il giorno dell’attesissima conferenza stampa del patron della Reggina Claudio Lotito. Un calorosa accoglienza con tutta la tribuna ovest grenita in ogni ordine di posto e applausi scroscianti per il nuovo patron della società amaranto: “Cannizzaro mi ha coinvolto emotivamente, mi ha travolto, ci lega una amicizia incredibile, siamo due persone del fare. Ho detto facciamo questa avventura, facciamola insieme, qualcuno ha iniziato a preoccuparsi. Oggi sto qui per fare i fatti, non voglio vendere situazioni che non possono essere vendute, metterò esperienza e conoscenze.

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C’è un progetto serio, una città passionale, coinvolgimento, senso di appartenenza, vogliamo riportare l’orgoglio dell’appartenenza. Ho ereditato una situazione complicata e non da parte mia, il sindaco era presente anche durante l’atto notarile. Voglio lealtà e correttezza, tutti insieme per raggiungere gli obiettivi. Volevo venire con dei fatti, quindi il Ds Romairone. L’allenatore è stato individuato, è Marco Marchionni ma manca ancora la firma. E’ stato buttato giù un progetto, è stato scelto l’allenatore e sceglieremo i giocatori. Ci stiamo attrezzando per darvi soddisfazione, si lavora sempre. Questa categoria deve essere un punto di partenza per poi portare la Reggina nel calcio che conta. Il vostro entusiasmo mi spinge ancora di più affetto al buio. Mi auguro che capiate gli sforzi che sono stati fatti e che saranno fatti. Non faremo la comparsa, ma saremo protagonisti. Un pubblico come questo merita una società leader, avremo una squadra di altissimo livello. Vi dico che ho rinunciato alla finale del campionato mondiale per essere qui”.