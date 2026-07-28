Reggina: individuata la sede del ritiro degli amaranto

Una volta concluse le visite mediche, la Reggina inizierà il proprio ritiro precampionato. La squadra amaranto dovrebbe svolgere la preparazione a Cantalupa, località piemontese della Città metropolitana di Torino. Non è stato semplice individuare la sede. La nuova società, partita per ovvi motivi con un leggero ritardo nella programmazione della prossima stagione, ha dovuto verificare la disponibilità delle strutture più adatte. Dopo una lunga e approfondita ricerca, la scelta sarebbe ricaduta sul comune situato a pochi chilometri da Pinerolo.

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Cantalupa rappresenta una soluzione ideale soprattutto dal punto di vista climatico. La località si trova nella valle del torrente Noce, nella fascia pedemontana, ai piedi del monte Freidour e del massiccio dei Tre Denti.

Una sede già scelta da diverse squadre

Il centro sportivo di Cantalupa è conosciuto nel mondo del calcio. Per diversi anni ha ospitato i ritiri estivi delle formazioni giovanili del Torino, in particolare Primavera e Berretti. La struttura è stata utilizzata anche dalla prima squadra della Sanremese durante diversi precampionati e, in passato, dall’Alessandria.

Concluso il lavoro al Sant’Agata, dunque, la Reggina si trasferirà in Piemonte. Per mister Marco Marchionni inizierà la fase più intensa, quella della preparazione, durante la quale sarà possibile valutare i calciatori già presenti e inserire progressivamente i nuovi arrivi.