Reggina, primo giorno al Sant’Agata tra visite mediche, conferme e nuovi arrivi

Tra volti nuovi e diverse conferme, la Reggina si è ritrovata al centro sportivo Sant’Agata per il primo giorno di raduno, dedicato alle consuete visite mediche. Nel gruppetto dei calciatori della vecchia guardia, come anticipato, c’è anche Momo Laaribi. Il centrocampista è stato fortemente voluto dal tecnico Marco Marchionni, nonostante il contratto scaduto lo scorso 30 giugno e quindi rinnovato.

Le prime quattro presentazioni

Nella giornata di ieri sono arrivate anche quattro ufficializzazioni. È facile immaginare che molte altre ne seguiranno nei prossimi giorni. In ordine di annuncio, la società ha presentato Mady Abonckelet, Mattia De Mori, Marco Toscano e Michele Guida. Due giovani di belle speranze e due calciatori esperti, profondi conoscitori della categoria.

In particolare Abonckelet può vantare un curriculum importante, avendo già conquistato tre promozioni nel corso della propria carriera.

La squadra resterà ancora per qualche giorno al Sant’Agata, prima della partenza per il ritiro. La società non ha ancora comunicato la località scelta, che dovrebbe comunque trovarsi lontano dalla Calabria (in provincia di Torino?).

foto Marchionni: pagina facebook Reggina 1914