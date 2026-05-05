Reggio, al via al PalaCalafiore l’allestimento per il colossal ‘Notre Dame de Paris’

Dopo la partita di basket della Redel Viola di domenica sera è iniziato al Palacalafiore l’allestimento del colossal Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, un gigantesco cantiere che vede coinvolti oltre duecento uomini tra tecnici e operai, con un palcoscenico di 40 metri di larghezza e 13 metri di altezza posizionato sul lato lungo della rettangolo di gioco.

Un lavoro che proseguirà ininterrottamente fino a giovedì, quando alle ore 21:00 andrà in scena il primo di ben cinque spettacoli, tre alle ore 21:00 e due alle ore 10:00, fino a sabato.

Un cantiere con una pianificazione dei lavori cronometrica e senza sosta che ha imposto lo spostamento della gara 1 della finale playoff promozione della Domotek Volley Reggio Calabria al PalaBenvenuti.

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Dopo la partita di basket della Redel Viola, al Palacalafiore è partito l’allestimento del colossal Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante: un cantiere con oltre duecento uomini tra tecnici e operai, e un palcoscenico di 40 metri di larghezza e 13 metri di altezza posizionato sul lato lungo della rettangolo di gioco.

Il lavoro proseguirà senza interruzioni fino a giovedì, quando alle ore 21:00 andrà in scena il primo di cinque spettacoli complessivi: tre alle ore 21:00 e due alle ore 10:00, fino a sabato. Un’impostazione “cronometrica” e senza sosta, legata alla complessità dell’allestimento e alle esigenze del tour.

Lo spostamento della Domotek Volley e le spiegazioni del promoter

La pianificazione dei lavori ha imposto lo spostamento della gara 1 della finale playoff promozione della Domotek Volley Reggio Calabria al PalaBenvenuti. Sul punto interviene il promoter Ruggero Pegna, spiegando tempi e vincoli organizzativi dell’evento, e sottolineando i numeri della ricaduta sul territorio.

“Sono dispiaciuto – afferma il promoter Ruggero Pegna – per questa imprevedibile coincidenza, innanzitutto da sportivo. Desidero però dare alcune spiegazioni. Per questo spettacolo ho chiesto la disponibilità della struttura ad inizio ottobre 2024, cioè un anno e mezzo fa, trattandosi di un tour prestigioso e complesso che tocca le principali Città italiane. Basti pensare che per l’allestimento servono quattro giorni di lavoro. I numeri sono incredibili, anche in termini di ricaduta per la Città: 450 notti di hotel e circa 800 pasti per cast e tecnici, ed altri pernottamenti indotti per l’arrivo di pubblico anche dal resto della regione e dalla Sicilia, con il coinvolgimento di ben cinque strutture alberghiere e altre di ristorazione, una trentina di aziende del reggino coinvolte per forniture e servizi, oltre 11.000 spettatori in tre giorni, di cui oltre la metà di visitatori, ben 3000 studenti di scuole di tutta la regione prenotati da mesi, con decine di bus utilizzati, più di duecento uomini a lavoro, circa 500mila euro di costi. Ecco, credo che da soli questi numeri spieghino perché simili eventi si programmano con anni di anticipo e sia impossibile rinviarli o annullarli. Tra costi e biglietti da rimborsare il danno supererebbe il milione di euro. Un grande evento, oltre ad essere atteso da migliaia di persone, è promozione, occupazione e ricadute positive in molteplici direzioni, certamente utili ad una Città bellissima e turistica Come Reggio. Certo della comprensione, invio i migliori auguri alla Domotek e a tutti i suoi tifosi, e un grande grazie a tutti gli spettatori che invaderanno il Palacalafiore per aver reso Notre Dame De Paris l’evento a biglietti più visto di sempre in Calabria!”.