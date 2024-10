‘Smart Road’, l’Autostrada del Mediterraneo sarà pronta per le auto senza pilota

Anas Smart Road arriva all’Istituto tecnico superiore Pegasus di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. Il responsabile del progetto Luigi Carrarini, venerdì 9 febbraio, incontrerà i ragazzi del Pegasus prima dell’incontro “Presentazione Progetto Anas Smart Road” che si terrà alle ore 11 nell’auditorium dell’Istituto tecnico industriale statale “Conte M. M. Milano” in via dello Sport, 25 a Polistena. All’incontro parteciperanno anche gli allievi dell’Istituto nautico di Messina oltre a quelli del Pegasus e agli alunni dell’Itis “Conte M. M. Milano”.

Oltre a Luigi Carrarini, responsabile del Progetto Anas Smart Road, interverranno, moderati dal direttore della “Fondazione Its Pegasus” Domenico Napoli, Ferdinando Loiacono presidente della “Fondazione Its Pegasus” e Franco Mileto dirigente scolastico dell’Itis “Conte M. M. Milano”. Le conclusioni sono affidate al sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Un incontro importante, dunque, quello offerto agli studenti perché potranno conoscere meglio il progetto Smart Road di Anas.

La Salerno-Reggio Calabria, oggi rinominata in “A2 – Autostrada del Mediterraneo”, sarà la prima autostrada tecnologicamente avanzata a livello mondiale pronta per le auto senza pilota, ma anche in grado di ottimizzare, con informazioni in tempo reale, i flussi di traffico. A renderlo possibile è il progetto di Anas, “Smart Road” appunto, che nasce con l’idea di dotare le strade, soprattutto quelle strategicamente più importanti, di infrastrutture tecnologiche di ultima generazione. E l’obiettivo è di estendere il progetto alla rete nazionale di Anas iniziando dal Sud.

La Smart Road è un concetto di strada che pone il focus sull’utente della strada e la sua sicurezza in maniera moderna, ovvero è in grado di fornire agli utenti informazioni a valore aggiunto al fine di aumentare il livello di sicurezza lungo le strade ed il comfort di guida a seconda delle diverse condizioni ambientali e di traffico. Smart infatti è un acronimo che in tale contesto sta per Sicura, Multimediale, Aperta, Rinnovabile e Tecnologica. L’utente che percorre la Smart Road è informato in tempo reale delle condizioni della strada, della possibilità di percorsi alternativi e delle condizioni climatiche ed è allertato su pericoli ed incidenti in qualsiasi istante e nella propria lingua.