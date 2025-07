Fisascat Cisl Calabria su Protocollo Emergenze Climatiche: ‘Allargare la platea dei lavoratori’

“Accogliamo molto favorevolmente il Protocollo Lavoro del governo volto a garantire salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in queste settimane di temperature proibitive. Abbiamo però notato che rimangono al momento tagliati fuori settori come quello del commercio e della vigilanza, nonché i servizi alla persona e ristorazione. Si tratta di ambiti che spesso portano i lavoratori a lavorare all’esterno mettendoli a contatto diretto con il caldo infuocato e per i quali sarebbe opportuno prevedere forme di tutela ”.

Lo afferma il Segretario Generale Fisascat Cisl Calabria Fortunato Lo Papa che aggiunge:

Il vademecum del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fa un passaggio specifico sui lavoratori indoor:

“Anche i lavoratori indoor sono a rischio di stress climatico che può aumentare durante le ondate di caldo, in particolare coloro che lavorano in edifici scarsamente raffreddati o in ambienti con elevata produzione di calore industriale, svolgono lavori fisici pesanti o devono utilizzare DPI in condizioni di caldo. Le alte temperature aumentano anche i livelli di CO2 indoor che possono ridurre le capacità cognitive. Le alte temperature in combinazione con gli inquinanti dell’aria interna possono anche peggiorare la cosiddetta “sindrome dell’edificio malato”.