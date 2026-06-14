Cessione Reggina: appena avrete finito, fatecelo sapere

L'ultima puntata è l'incontro a Catania tra Ballarino e Rizzetta

Stanchi? Sì. Preoccupati pure. La stagione della Reggina si è chiusa il 17 maggio, con la finale playoff. Da allora è passato quasi un mese. Eppure, arrivati a metà giugno, non è ancora chiaro chi dovrà programmare e gestire il club amaranto nella prossima stagione. Si parla di cessione da oltre due mesi, ma si continua a vivere una fase di incertezza assoluta.

Prima la proposta degli imprenditori reggini, rifiutata da Nino Ballarino. Poi la lunga trattativa con Matt Rizzetta, tra post social, indiscrezioni, annunci considerati vicini e una chiusura che sembrava ormai a un passo. Poi lo stop.

A quel punto si è aperto un nuovo fronte. Quello con il gruppo di imprenditori romani rappresentato da Claudio Lotito. Anche in questo caso si è parlato di firme imminenti, accordi praticamente fatti e dell’esclusione definitiva dell’italoamericano dalla corsa al club. Ma anche questa volta, nessuna comunicazione ufficiale.

Rizzetta torna a Reggio: trattativa riaperta?

Negli ultimi giorni il quadro si è complicato ancora di più. Matt Rizzetta, dopo la conferenza di Campobasso e la tappa napoletana, è arrivato a sorpresa a Reggio Calabria prima dell’incontro catanese con Nino Ballarino. Trattativa riaperta? Forse sì. Le voci continuano a rincorrersi. C’è chi sostiene che tutto sia nuovamente in discussione. C’è chi, invece, continua a ritenere che con il gruppo romano l’accordo sia già stato trovato. Il risultato, al momento, è uno solo: altra confusione.

Intanto il tempo passa. Le altre società hanno già iniziato a programmare, scegliere, trattare e costruire. La Reggina, invece, resta bloccata in una fase sospesa. La nuova stagione è alle porte, ma la struttura societaria non è definita. Non si conoscono i dirigenti, non si conosce il progetto tecnico, non si conosce l’allenatore. E l’organico, ad oggi, conta pochissimi calciatori.

La tifoseria amaranto è stanca. Esausta. Preoccupata. Questo continuo tira e molla ha prodotto nervosismo, disorientamento e sfiducia. Inseguire ogni voce, ogni indiscrezione, ogni presunto annuncio è diventato seccante anche per chi, da settimane, prova soltanto a capire quale sarà il futuro della Reggina.

Per questo il titolo è volutamente provocatorio: “Appena avrete finito, fatecelo sapere“.