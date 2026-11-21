La storia di Taoufik e Sondes, coppia tunisina che in Calabria ha trovato una seconda casa, raccontata attraverso i traguardi dei quattro figli e la laurea di Sana

Una vita di sacrifici, il coraggio di ricominciare lontano dal proprio Paese e un sogno custodito per anni: vedere i propri figli crescere, studiare e costruire il loro futuro nella terra che li ha accolti. È la storia di Taoufik e Sondes, una coppia di origine tunisina che in Calabria ha trovato una seconda casa, trasformando le difficoltà di un nuovo inizio in un percorso di integrazione, dignità e riscatto sociale. Una storia fatta di lavoro, determinazione e speranza, che oggi si racconta soprattutto attraverso i traguardi raggiunti dai loro figli e l’emozione di due genitori che vedono ripagati anni di impegno e sacrifici.

Una testimonianza di integrazione e inclusione che questa mattina è stata al centro dell’incontro tra il vicepresidente della Regione Calabria, Filippo Mancuso, e la famiglia di Taoufik Merdassi, ricevuta per condividere e valorizzare un’esperienza che rappresenta un esempio positivo di partecipazione alla vita della comunità calabrese.

Il percorso di Taoufik e Sondes

Arrivato dalla Tunisia, Taoufik ha costruito il proprio percorso attraverso il lavoro come marittimo, affrontando insieme alla moglie Sondes le difficoltà legate all’inserimento in un Paese nuovo, a partire dalla lingua e dalle differenze culturali. Un cammino non privo di ostacoli, caratterizzato da sacrifici quotidiani e coronato anche dal conseguimento della cittadinanza italiana nel 2024.

Al centro di questa storia ci sono soprattutto i quattro figli della coppia, cresciuti in Calabria e accompagnati dai genitori in un percorso di formazione e realizzazione personale.

Sana ha recentemente conseguito la laurea in Servizi giuridici per l’innovazione digitale all’Università della Calabria; uno dei fratelli si è laureato in Ingegneria Informatica e, dopo un’esperienza lavorativa in Puglia, è tornato in Calabria con l’auspicio di poter proseguire qui il proprio percorso professionale. Un altro figlio, dopo aver frequentato l’istituto alberghiero, lavora a Trento, mentre il più piccolo è ancora impegnato negli studi.

Le parole del vicepresidente Mancuso

«Ci sono momenti – ha dichiarato il vicepresidente Mancuso – che restituiscono il senso più autentico dell’impegno politico. Oggi è uno di questi. Incontrare questa famiglia, condividere la gioia per i risultati che hanno raggiunto e ascoltare la loro storia è motivo di grande emozione. È la dimostrazione concreta di quanto l’integrazione possa diventare una straordinaria opportunità di crescita, non soltanto per chi arriva da un altro Paese, ma per l’intera comunità che accoglie. Troppo spesso l’attenzione si concentra esclusivamente sulle criticità e sugli episodi negativi, mentre storie come questa meritano di essere raccontate e valorizzate. Taoufik e Sondes, attraverso il lavoro, il rispetto delle regole e l’attenzione all’istruzione dei figli, hanno costruito un futuro per la propria famiglia».

«Sono felice – ha proseguito Mancuso – per il traguardo raggiunto da Sana e per la scelta di un percorso universitario in ambito giuridico, che testimonia anche la volontà di conoscere e approfondire i principi della nostra Costituzione e le regole su cui si fonda la nostra convivenza civile. Mi auguro che Sana e suo fratello possano trovare qui lavoro, perché la nostra è una terra di grandi opportunità. Una bella soddisfazione essere qui a rappresentare questa bella storia».

Particolarmente emozionanti le parole di Sana, che ha voluto condividere la gioia per la laurea con i genitori presenti all’incontro:

«È un’emozione indescrivibile essere qui, un momento davvero importante per me e per tutta la mia famiglia. La soddisfazione più grande è sapere di averli resi orgogliosi».

I ricordi dei primi anni in Calabria

Un’emozione condivisa da Taoufik e Sondes, che hanno ricordato le difficoltà dei primi anni in Calabria, il lavoro, la necessità di adattarsi a una realtà completamente diversa e il desiderio, mai abbandonato, di garantire ai propri figli un futuro migliore.

«Non è stato facile all’inizio – ha raccontato Sondes -. Arrivare in un’altra terra, imparare una nuova lingua, abituarsi a un altro Paese. Ma siamo andati avanti, passo dopo passo, per i nostri figli. Vederli oggi laureati significa aver realizzato un sogno».

Nel corso dell’incontro, il vicepresidente Mancuso ha fatto dono alla famiglia del gagliardetto della Regione Calabria e di alcuni volumi dedicati alla storia, alle tradizioni, agli autori e artisti calabresi.