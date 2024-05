Amarsi un po': il reggino Salvatore Clemensi protagonista di un programma tv

La sua presenza sotto i riflettori non è certo una novità. L’hairstylist originario di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, è abituato a calcare i palchi più importanti: dai Nastri d’Argento a Sanremo. Salvatore Clemensi ha fatto della sua passione prima un lavoro e poi un’arte, riconosciuta e apprezzata da Nord a Sud dello Stivale.

Super professionale ed empatico, il parrucchiere reggino sarà presto sul piccolo schermo. Protagonista, per la prima volta, di un programma televisivo in cui non ha operato dietro le quinte, come è solito fare, ma di fronte alle telecamere.

“Amarsi un pò” è il format di La7, in cui il mondo beauty torna ad essere messo al centro della scena, grazie a Wella Professionals.

Nel corso delle 4 puntate che lo vedono protagonista, Salvatore condividerà con la presentatrice Samanta Togni tanti consigli e segreti per avere capelli sempre perfetti.

Mentre attendiamo l’inizio del programma, continuiamo a fare il tifo per questo artista che porta con sé non solo un immenso amore per il suo mestiere, ma anche per la sua terra natia. Un talento che promette di conquistare anche gli spettatori da casa, confermando il suo status di icona nel mondo dell’hairstyling italiano.