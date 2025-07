Reggio, ex mercato Girasole: il Comune ci riprova, nuova asta per la vendita

L’Ex Mercato Girasole di Reggio Calabria torna al centro dell’attenzione. Dopo anni di abbandono, aste deserte e progetti mai decollati, il Comune rilancia e annuncia una nuova asta pubblica per tentare di alienare l’immobile. L’appuntamento è fissato per il 29 agosto 2025.

Che futuro per l’ex mercato Girasole?

Una storia lunga e travagliata, quella del Girasole. Un immobile nato sul finire degli anni ’90 con un’idea precisa: dare nuovi spazi agli esercenti sfrattati da piazza Orange e dalla zona del Calopinace, creando nel quartiere un nuovo polo per il commercio. L’apertura del 2006 sembrava sancire il compimento di quel progetto. In realtà, la struttura si avviava verso un lento declino.

Il progetto fallito della nuova Hermes

Dimenticato e inutilizzato, il Girasole è rimasto a lungo nell’ombra, fino al 2017, quando l’allora amministrazione Falcomatà presentò un progetto per trasformarlo nella sede della costituenda società comunale Hermes. Anche questa idea si è fermata alle intenzioni.

Così, nel 2023, è arrivata la prima asta per tentare la vendita: 3,8 milioni la valutazione iniziale, poi ribassata a 3. Tutto inutile. Nessun interesse, nessuna offerta. Oggi si riparte, con un prezzo ancora inferiore.

La nuova asta pubblica

Il nuovo prezzo a base d’asta è fissato in 2.638.350 euro. La cauzione richiesta è pari a 263.835 euro.

L’asta si svolgerà con il metodo delle offerte segrete: l’aggiudicazione andrà a chi presenterà l’offerta valida più alta, anche se unica.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al 25 agosto 2025, alle ore 12.00.

L’appuntamento ufficiale per l’apertura delle buste è fissato per il 29 agosto 2025, alle ore 10.00, presso gli uffici del Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria (via Michele Barillaro, Palazzo Ce.Dir., Torre 4, 1° piano).

La scheda dell’immobile

Il Girasole sorge tra le vie Itria e Messina. L’edificio si compone di tre corpi di fabbrica contigui, con annessa pertinenza esterna:

Corpo centrale su 3 piani

Fabbricato nord su 4 piani

Fabbricato sud su 4 piani

Sono in corso gli allineamenti catastali tra catasto e registri immobiliari.

Come ottenere informazioni

Per chi volesse partecipare all’asta, sarà possibile richiedere informazioni o consultare gli atti amministrativi entro e non oltre il 20 agosto 2025, alle ore 12.00, nei seguenti modi:

Presso il Settore Patrimonio nei giorni di ricevimento: martedì 9:30-11:30 e giovedì 15:00-17:00

nei giorni di ricevimento: e Telefono : 0965 362 2738

: 0965 362 2738 Email:

v.tramontana@comune.reggio-calabria.it

w.tripodi@comune.reggio-calabria.it

a.macheda@comune.reggio-calabria.it

Un’opportunità o l’ennesimo flop?

Riuscirà questa volta l’amministrazione comunale a trovare un acquirente per quello che doveva essere un simbolo di rinascita e che oggi rischia di restare per sempre solo un’incompiuta?