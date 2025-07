Nasce a Reggio il nuovo InfoPoint turistico sul Corso Garibaldi

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un nuovo servizio dedicato ai turisti: a breve sarà inaugurato un InfoPoint nel cuore del centro cittadino, lungo il Corso Garibaldi, a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale che custodisce i celebri Bronzi di Riace.

Il consigliere comunale delegato al Turismo, Giovanni Latella, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per il rilancio e il rafforzamento dell’offerta turistica cittadina:

“È una cosa importante per la città — ha dichiarato — perché diventerà un punto di riferimento per tutti i turisti. È collocato in una posizione strategica, nel cuore di Reggio e ad un passo dal Museo. È una proposta che ho voluto fortemente in qualità di delegato al turismo e che ha trovato il pieno sostegno del sindaco Giuseppe Falcomatà”, le parole di Latella ai microfoni di CityNow.

L’InfoPoint, promosso dal Comune di Reggio Calabria e realizzato all’interno di un bene confiscato, si pone l’obiettivo di diventare un punto di riferimento stabile per i visitatori che ogni anno scelgono la città come meta delle loro vacanze. Qui i turisti potranno ricevere informazioni utili, consigli su itinerari, eventi, luoghi da visitare e servizi disponibili sul territorio.

La vetrina, in corso di allestimento, vede in evidenza il logo di ‘Reggio Calabria Cuore del Mediterraneo’, slogan ideato in occasione della candidatura a Capitale della Cultura 2027.

L’apertura dell’InfoPoint si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione turistica della città, volto a migliorare i servizi di accoglienza e l’immagine di Reggio Calabria agli occhi di visitatori nazionali e internazionali. L’inaugurazione è prevista nel corso delle prossime settimane, forse già nel mese di luglio.