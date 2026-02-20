Da Bova Marina a La7, così l’hairstylist Clemensi conquista il cuore degli italiani

Un sorriso gentile, delle mani che parlano ed un talento che trasforma la bellezza in arte.

Salvatore Clemensi, il parrucchiere che ha saputo conquistare il mondo della moda e dello spettacolo, continua a portare alto il nome di Reggio Calabria. Anche nel 2026, l’hairstylist di Bova Marina sarà protagonista del programma televisivo Amarsi Un Po’ – Istruzioni per l’uso su La7, giunto alla terza edizione.

Nella trasmissione, Clemensi non “veste” solamente i panni di un esperto, ma quelli di un vero e proprio maestro del benessere, pronto a guidare il pubblico in un viaggio emozionante attraverso i segreti della bellezza dei capelli.

La magia della televisione: dietro e davanti le telecamere

Salvatore Clemensi è un professionista che ha fatto della cura dei capelli un’arte riconosciuta a livello internazionale. Ma non è solo dietro al suo salone che esprime la sua passione. Ha infatti avuto l’onore di curare l’immagine di numerosi VIP in eventi di grande prestigio come il Festival di Sanremo, X Factor, Miss Italia, e il Taormina Film Fest. Con il suo occhio esperto, ha trasformato il look di innumerevoli personaggi, ma è davanti alle telecamere che sta raccogliendo una nuova, grande sfida.

Amarsi un po’

“Questo programma mi permette di esprimere la mia arte davanti a milioni di persone, far sentire bene le donne e dimostrare quanto sia importante prendersi cura di sé. È un’opportunità unica, quella che mi consente di portare la mia passione dal salone direttamente nelle case degli spettatori,” ha confidato Clemensi a CityNow.

In onda ogni domenica alle 10:10, Amarsi Un Po’ diventa un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire come prendersi cura di se stessi, dai consigli di bellezza alla cura dei capelli, passando per il benessere generale.

Un concentrato di consigli pratici, tematiche innovative e tecniche di hairstyling. Ogni puntata è un viaggio in cui Clemensi, insieme a esperti di nutrizione, dermatologia e benessere, esplora temi come le colorazioni naturali, i segreti per far crescere i capelli più velocemente e le tecniche di cura avanzata.

“Ogni puntata è unica, con un tema ben definito. L’obiettivo è quello di offrire alle donne consigli pratici, facili da seguire, non solo per migliorare il proprio look, ma anche per sentirsi meglio, più belle, dentro e fuori”.

Il rapporto con Samanta Togni

A rendere ancora più speciale il programma è la sinergia creatasi, in questi anni, fra l’hairstylist reggino a la conduttrice Samanta Togni. La complicità tra i due è evidente e il programma si arricchisce della loro energia. Il lavoro che svolgono insieme è sempre volto a far sentire bene ogni donna, a qualsiasi età, mostrando che la bellezza non è solo estetica, ma vera e propria cura di sé.

“Per la prima volta, tutto il processo non avviene dietro le quinte, ma davanti alle telecamere. In Amarsi Un Po’, posso mostrare non solo il risultato finale, ma anche ogni fase del mio lavoro, dalla consulenza alla trasformazione. È una grande opportunità per condividere la mia passione e far vivere al pubblico l’arte che solitamente si svolge quando i riflettori sono ancora spenti”.

Riconoscimenti e successi

Nel corso degli anni, Clemensi ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui, il più recente, il Premio Storytelling e Pubbliche Relazioni presso la Camera dei Deputati.

“Questo premio va oltre l’estetica, è un riconoscimento per la dedizione che metto ogni giorno nel mio lavoro,” sottolinea Clemensi, che non smette mai di credere nell’importanza di ascoltare e rispettare le persone.

Oggi, Salvatore Clemensi non è solo un parrucchiere di successo, ma un vero e proprio simbolo di eccellenza e passione che porta il nome di Reggio Calabria in tutta Italia. Un esempio di come il talento e la dedizione possano trasformare un sogno in realtà.

Non perdere l’occasione di imparare dai migliori: ogni domenica, sintonizzati su La7 alle 10:10 e scopri i segreti della bellezza insieme a Salvatore Clemensi.