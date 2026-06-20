City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Occhiuto: ‘Solidarietà a Giorgia Meloni. Le parole di Trump offendono l’Italia’

"La destra di Trump non è la mia, né quella di Giorgia Meloni: la nostra è una destra liberale, europea, popolare. Destre come quella di Trump vanno maneggiate con cura" le parole del Governatore

20 Giugno 2026 - 06:34 | Comunicato stampa

giorgia meloni roberto occhiuto

“Piena solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le parole del presidente Trump sono ingiuste e inaccettabili: come ha detto Antonio Tajani, offendono l’Italia intera. Il premier ha risposto con la fermezza che il suo ruolo impone. Né lei né l’Italia mendicano nulla. Una cosa è stare con gli Stati Uniti, perché con gli Stati Uniti si sta sempre, a prescindere da chi governi, altra cosa è la destra di Trump.”

Il legame con gli USA e la distinzione delle destre

“Quello con gli Usa è un legame fondato sui valori e sui nostri popoli, non sulla simpatia per chi siede pro tempore alla Casa Bianca. La destra di Trump non è la mia, né quella di Giorgia Meloni: la nostra è una destra liberale, europea, popolare. Destre come quella di Trump vanno maneggiate con cura, perché chi le abbraccia troppo finisce stritolato. Quanto accaduto oggi me ne convince ancora di più. E la risposta ferma del presidente Meloni dimostra che lo sa bene anche lei”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Giorgia MeloniRoberto Occhiuto Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?