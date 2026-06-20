Occhiuto: ‘Solidarietà a Giorgia Meloni. Le parole di Trump offendono l’Italia’

“Piena solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le parole del presidente Trump sono ingiuste e inaccettabili: come ha detto Antonio Tajani, offendono l’Italia intera. Il premier ha risposto con la fermezza che il suo ruolo impone. Né lei né l’Italia mendicano nulla. Una cosa è stare con gli Stati Uniti, perché con gli Stati Uniti si sta sempre, a prescindere da chi governi, altra cosa è la destra di Trump.”

Il legame con gli USA e la distinzione delle destre

“Quello con gli Usa è un legame fondato sui valori e sui nostri popoli, non sulla simpatia per chi siede pro tempore alla Casa Bianca. La destra di Trump non è la mia, né quella di Giorgia Meloni: la nostra è una destra liberale, europea, popolare. Destre come quella di Trump vanno maneggiate con cura, perché chi le abbraccia troppo finisce stritolato. Quanto accaduto oggi me ne convince ancora di più. E la risposta ferma del presidente Meloni dimostra che lo sa bene anche lei”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.