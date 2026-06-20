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‘Le cure palliative in Calabria, un atto d’amore tra cultura e necessità’: convegno a Reggio

Esperti nazionali e istituzioni si riuniscono al seminario per una giornata di studio e confronto sulle cure palliative

20 Giugno 2026 - 07:22 | Comunicato stampa

Seminario

Riflettori accesi sulle cure palliative in Calabria. L’occasione è data dal convegno organizzato dalla Sicp Calabria sul tema che parte da “Un atto d’amore tra cultura e necessità assistenziali”.

La giornata di studio, approfondimenti scientifici, confronti sulle strategie di sviluppo, si terrà sabato 20 giugno a Reggio Calabria, al seminario arcivescovile Pio XI. La giornata sarà aperta dai saluti e dalle introduzioni della coordinatrice regionale Sicp Calabria, Anna Tiziano; dal past president Sicp, Gino Gobber; dall’europarlamentare Giusy Princi; dal presidente della fondazione “Via delle Stelle” Hospice Reggio Calabria, dott. Vincenzo Nociti.

Le sezioni del convegno e la tavola rotonda

La giornata di lavori si svilupperà su tre sezioni: “Percorso di attivazione della rete di cure palliative”, “La gestione della complessità dei bisogni assistenziali nelle malattie inguaribili”; “Gli interventi multidisciplinari in cure palliative: mettere in rete risorse e competenze per la presa in carico globale del malato e della famiglia”.

In programma anche una tavola rotonda su “Culture e necessità assistenziali: il ruolo della Regione e la definizione di possibili modalità di implementazione della rete regionale e delle reti locali di cure palliative”.

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