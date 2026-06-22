Reggio, Cannizzaro: ‘Settimana intensa sotto il profilo sportivo, sociale e amministrativo’
Il neo sindaco evidenzia anche un altro aspetto: 'Ho trovato incuria e disordine ma non mi rassegno'
22 Giugno 2026 - 11:26 | di Redazione
Il neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, apre la settimana da Palazzo San Giorgio e affida ai social un messaggio rivolto alla città. Nel video pubblicato poco fa, Cannizzaro si mostra al lavoro su quelli che definisce “tantissimi dossier emergenziali, ma anche di programmazione”.
Il messaggio del sindaco
“Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti. Sono, come vedete, a Palazzo San Giorgio a lavorare su tantissimi dossier emergenziali, ma anche di programmazione”, ha dichiarato il sindaco.
Cannizzaro ha poi ribadito quanto già sostenuto nei giorni scorsi, parlando delle condizioni trovate al Comune:
“Come più volte detto, qui ho trovato tantissima incuria e molto disordine. Senza polemica, ma non voglio rassegnarmi alla stessa incuria e disordine che purtroppo ci offre al momento il nostro prospetto cittadino. Non mi rassegno, non ci rassegniamo, non ci abbattiamo”.
“Settimana molto importante per la città”
Il primo cittadino ha annunciato che quella appena iniziata sarà una settimana di rilievo per Reggio Calabria, toccando diversi ambiti della vita cittadina.
“Questa sarà una settimana molto importante per la città, sia sotto il profilo sportivo, sociale, ma anche amministrativo, di attività importanti per il corpo della città”, ha aggiunto Cannizzaro.
Il sindaco ha infine invitato i cittadini a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni:
“Voi continuate a seguirci e io continuerò a tenervi aggiornati”.
Un messaggio breve, ma che conferma la volontà del nuovo sindaco di tenere alta l’attenzione sui primi passaggi amministrativi e sui dossier più urgenti per la città.
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