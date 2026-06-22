Reggio, Cannizzaro: ‘Settimana intensa sotto il profilo sportivo, sociale e amministrativo’

Il neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, apre la settimana da Palazzo San Giorgio e affida ai social un messaggio rivolto alla città. Nel video pubblicato poco fa, Cannizzaro si mostra al lavoro su quelli che definisce “tantissimi dossier emergenziali, ma anche di programmazione”.

“Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti. Sono, come vedete, a Palazzo San Giorgio a lavorare su tantissimi dossier emergenziali, ma anche di programmazione”, ha dichiarato il sindaco.

Cannizzaro ha poi ribadito quanto già sostenuto nei giorni scorsi, parlando delle condizioni trovate al Comune:

“Come più volte detto, qui ho trovato tantissima incuria e molto disordine. Senza polemica, ma non voglio rassegnarmi alla stessa incuria e disordine che purtroppo ci offre al momento il nostro prospetto cittadino. Non mi rassegno, non ci rassegniamo, non ci abbattiamo”.