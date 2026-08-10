Cantalupa, Reggina: ci si allena intensamente. Il resoconto della doppia seduta
La squadra è tornata ad allenarsi dopo una giornata di riposo
10 Agosto 2026 - 20:52 | Comunicato
Amaranto di nuovo al lavoro, dopo l’intera domenica di relax concessa da mister Marchionni.
Mattinata contrassegnata dal solito lavoro in palestra, seguito da test atletici. Nel pomeriggio, al Grande Torino di Cantalupa, il gruppo è tornato ad allenarsi sulla tattica, con particolare attenzione alle fasi di possesso e riaggressione immediata. A chiudere la giornata, soluzioni offensive e partitella a metà campo.
Domani è in programma una nuova doppia seduta.
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