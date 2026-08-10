La Puliservice Volley accoglie Katia Romeo: esperienza, carattere e… un tocco di dolcezza!

La Puliservice Volley è lieta di annunciare il tesseramento della forte palleggiatrice Katia Romeo, un bel colpo di mercato che arricchisce il roster amaranto di talento, esperienza e una marcia in più.

Classe e carisma per la regia della Puliservice. Giocatrice dal carattere forte e dalla tecnica sopraffina, Katia Romeo vanta un curriculum significativo e combattivo. Dopo aver vestito le maglie di diverse società nel corso della sua brillante carriera, ha raggiunto il traguardo della Serie B Uno, conquistando la promozione proprio dopo la vittoria del campionato di Serie B2 nel 2020.

Nata nel 1990, alta 1.74,ottimo palleggiatore che si è distinta sempre nel suo ruolo.

La scorsa stagione, la nuova regista amaranto è stata un’acerrima avversaria, indossando la maglia della New Teodosidos e animando con la Puliservice dei derby reggini intensi e vissuti fino all’ultimo punto, nei quali è emersa come una delle giocatrici di punta per la sua grande visione di gioco e tecnica.

Ma Katia Romeo non è solo una grande atleta. Nella vita di tutti i giorni è una pasticcera di professione, un connubio importante che da valore al suo percorso sportivo.

Un’arma in più, insomma, per cementare lo spogliatoio e portare un sorriso (e un buon dessert!) tra le fila della Puliservice.

Benvenuta, Katia!