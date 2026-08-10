Ieri ex tirocinanti, da oggi dipendenti del Comune di Reggio

Nero su bianco oggi, a Palazzo San Giorgio, accolti ufficialmente dal Sindaco, on. Francesco Cannizzaro, e dall’Assessore al personale, Antonino Maiolino per siglare i contratti. Dodici tra uomini e donne ex tirocinanti entrano ufficialmente a far parte dell’organico del Comune di Reggio Calabria con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La stabilizzazione dei 12 ex tirocinanti

La stabilizzazione dei neo assunti, frutto di un noto, lungo e complesso percorso amministrativo e normativo scaturito dai numerosi emendamenti a firma Cannizzaro durante il suo mandato parlamentare, è stata resa possibile grazie alla costante e proficua sinergia istituzionale dell’allora deputato con il Presidente della Regione Calabria, on. Roberto Occhiuto e con l’Assessore regionale al lavoro, Giovanni Calabrese. Regione che ha sostenuto, nel caso specifico, queste assunzioni con un investimento pari a 54mila euro per ciascun tirocinante, coprendo interamente il costo del personale oggi assunto per un arco temporale di 3 anni.

Cannizzaro e Maiolino: “Dimostrazione plastica della nostra politica del fare”

A margine della cerimonia, il Sindaco Cannizzaro e l’Assessore Maiolino hanno espresso viva soddisfazione per il traguardo raggiunto, quale “dimostrazione plastica della nostra politica del fare per risolvere situazioni di precariato storico, garantendo al contempo nuova linfa vitale agli uffici comunali. Oggi come in quel 21 Aprile 2021 in cui eravamo uno affianco all’altro, entrambi dalla parte dei lavoratori. Così, adesso, dopo anni di lotte normative, possiamo raccontare finalmente di un rafforzamento necessario alla macchina amministrativa che da oggi potrà contare su 12 unità di personale in più per rispondere alle esigenze degli uffici e quindi dei cittadini”.