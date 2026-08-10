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Serie D: il calendario. Inizio e fine stagione, le soste, i turni infrasettimanali, gli orari

Le pause per le festività natalizie e il torneo di Viareggio

10 Agosto 2026 - 18:44 | Redazione

Reggina Cantalupa Medy Abonckelet

Dopo i gironi del campionato e i primi due turni di Coppa Italia, la Serie D svela tutte le carte con la pubblicazione dei calendari della stagione 2026/2027.

Ecco come si svilupperà, dunque, il campionato dilettantistico di vertice nell’arco delle 34 giornate in programma tra il 6 settembre 2026 e il 2 maggio 2027: per le 162 partecipanti ai nastri di partenza sarà una corsa tutta d’un fiato fino al 20 dicembre, termine del girone d’andata; poi di nuovo in campo il 6 gennaio del prossimo anno per arrivare al primo weekend di maggio quando finirà la stagione regolare.

Nel mezzo tre turni infrasettimanali: il 16 settembre 2026 (3ª giornata), il 6 gennaio 2027 (18ª giornata) e, infine, il turno pre-pasquale del 25 marzo 2027 (29ª giornata). Il campionato, come di consueto, si fermerà in un paio di occasioni: prima sosta tra il 21 dicembre 2026 e il 5 gennaio 2027 per le festività natalizie, poi secondo stop dall’1 al 13 marzo 2027 per lasciare spazio alla Rappresentativa Serie D impegnata alla Viareggio Cup.

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Per quanto riguarda l’orario ufficiale delle partite, si giocherà alle ore 15 fino al 18 ottobre 2026 (1ª – 8ª giornata), poi alle ore 14.30 dal 25 ottobre al 25 marzo (9ª – 29ª giornata) e di nuovo alle ore 15 dal 4 aprile al 2 maggio (30ª – 34ª giornata).

Le date e gli orari della Serie D 2026/2027
Prima giornata: 6 settembre 2026
Ultima giornata: 2 maggio 2027
Girone d’andata: 6 settembre-20 dicembre 2026
Girone di ritorno: 6 gennaio-2 maggio 2027
Turni infrasettimanali: 16 settembre 2026 (3ª giornata); 6 gennaio 2027 (18ª giornata); 25 marzo 2027 (29ª giornata)
Soste: 21 dicembre 2026-5 gennaio 2027 (festività natalizie);1-13 marzo 2027 (Viareggio Cup)
Calcio d’inizio partite: ore 15 (dalla 1ª all’8ª giornata); ore 14.30 (dalla 9ª alla 29ª giornata); ore 15 (dalla 30ª alla 34ª giornata)

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