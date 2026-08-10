Volley: la Domotek conferma il suo fisioterapista Francesco D’Ascoli

La Domotek Volley, reduce da una stagione trionfale coronata dal triplete e dalla storica promozione in Serie A2, getta le fondamenta per il nuovo campionato con una certezza che è anche un valore: Francesco D’Ascoli sarà ancora il fisioterapista del club.

Una conferma che sa di scelta di campo, di continuità e di appartenenza, l’ennesimo tassello di quel progetto “sempre in amaranto” che sta scrivendo le pagine più belle della pallavolo reggina.

Per molti una conferma “scontata”, eppure è il frutto di un percorso giocato e vinto sin dal giorno zero. D’Ascoli è da sempre al fianco di Antonio Polimeni, condividendo con il mister non solo il lavoro quotidiano ma la visione di uno sport fatto di dedizione e attenzione al dettaglio.

Professionista serissimo, con trascorsi internazionali e un’importante esperienza alla Reggina Calcio, D’Ascoli ha portato in dote alla Domotek competenza e affidabilità, diventando un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale per l’intero gruppo.

A testimoniarlo sono le immagini dei momenti più intensi, quelle che lo hanno visto in diretta nazionale adoperarsi con professionalità durante le finalissime. Lo sanno bene i giocatori, che lo hanno definito più di un semplice “fisio”: un amico capace di sostenere anche sul piano mentale nei momenti difficili. La sua presenza è garanzia di serietà e operatività, e la città di Reggio ha imparato ad apprezzarne le qualità, la disponibilità e la fortissima identità reggina.

Cuore pulsante del suo operato è PhysioSpecialist, partner del club, il centro di fisioterapia e riabilitazione ortopedica da lui fondato, che negli anni è diventato la “casa” dei pallavolisti amaranto. Un luogo dove atleti e staff trovano non solo cure all’avanguardia, ma un ambiente familiare, costruito sulla fiducia e sulla passione per lo sport.

La Domotek Volley si prepara ad affrontare il campionato di Serie A2 con la consapevolezza della categoria acquisita, ma con l’entusiasmo e la grinta di chi non vuole smettere di sognare. E nella costruzione di questa nuova avventura, la conferma di Francesco D’Ascoli è la riprova che il valore umano e professionale è il primo mattone su cui edificare il futuro.