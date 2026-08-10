City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Volley: la Domotek conferma il suo fisioterapista Francesco D’Ascoli

Da sempre al fianco di Antonio Polimeni, condividendo con il mister non solo il lavoro quotidiano

10 Agosto 2026 - 20:49 | Comunicato

D'Ascoli Domotek

La Domotek Volley, reduce da una stagione trionfale coronata dal triplete e dalla storica promozione in Serie A2, getta le fondamenta per il nuovo campionato con una certezza che è anche un valore: Francesco D’Ascoli sarà ancora il fisioterapista del club.

Una conferma che sa di scelta di campo, di continuità e di appartenenza, l’ennesimo tassello di quel progetto “sempre in amaranto” che sta scrivendo le pagine più belle della pallavolo reggina.

Per molti una conferma “scontata”, eppure è il frutto di un percorso giocato e vinto sin dal giorno zero. D’Ascoli è da sempre al fianco di Antonio Polimeni, condividendo con il mister non solo il lavoro quotidiano ma la visione di uno sport fatto di dedizione e attenzione al dettaglio.

Professionista serissimo, con trascorsi internazionali e un’importante esperienza alla Reggina Calcio, D’Ascoli ha portato in dote alla Domotek competenza e affidabilità, diventando un punto di riferimento silenzioso ma fondamentale per l’intero gruppo.

A testimoniarlo sono le immagini dei momenti più intensi, quelle che lo hanno visto in diretta nazionale adoperarsi con professionalità durante le finalissime. Lo sanno bene i giocatori, che lo hanno definito più di un semplice “fisio”: un amico capace di sostenere anche sul piano mentale nei momenti difficili. La sua presenza è garanzia di serietà e operatività, e la città di Reggio ha imparato ad apprezzarne le qualità, la disponibilità e la fortissima identità reggina.

Cuore pulsante del suo operato è PhysioSpecialist, partner del club, il centro di fisioterapia e riabilitazione ortopedica da lui fondato, che negli anni è diventato la “casa” dei pallavolisti amaranto. Un luogo dove atleti e staff trovano non solo cure all’avanguardia, ma un ambiente familiare, costruito sulla fiducia e sulla passione per lo sport.

La Domotek Volley si prepara ad affrontare il campionato di Serie A2 con la consapevolezza della categoria acquisita, ma con l’entusiasmo e la grinta di chi non vuole smettere di sognare. E nella costruzione di questa nuova avventura, la conferma di Francesco D’Ascoli è la riprova che il valore umano e professionale è il primo mattone su cui edificare il futuro.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Domotek VolleyReggio Calabria Volley
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?