Domotek: il direttore sportivo Cesare Pellegrino traccia le linee guida della prossima stagione

Dopo il triplete storico e la promozione, la Domotek si appresta ad affrontare il difficile campionato di Serie A2 con umiltà, ma con la consapevolezza dei mezzi a disposizione. “Bellissima location del Coco Beach. Ci ritroviamo. Sembra ieri, sembra ieri col palazzetto tutto in fiamme per il completamento di un triplete storico”. Così Cesare Pellegrino, direttore sportivo della Domotek Volley, ha aperto il suo intervento durante la presentazione della nuova stagione, ancora visibilmente emozionato per i successi appena archiviati.

Il riferimento è alla notte magica in cui 7.000 persone hanno gremito gli spalti del PalaCalafiore per celebrare la promozione in Serie A2, un evento che mancava da 38 anni alla città di Reggio Calabria. Un’impresa che ha chiuso un cerchio perfetto, dopo le vittorie in Coppa Italia e Supercoppa.

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Non c’è tempo per riposare sugli allori, e Pellegrino lo sa bene: “Ci siamo messi subito all’opera perché già eravamo in ritardo, soprattutto perché abbiamo finito tardi i play-off, siamo stati l’ultima squadra a finire di giocare questa annata“. Il direttore sportivo ha rivelato che il roster è quasi completo: “Abbiamo completato quasi il roster, mancano ancora pochi elementi“. Un lavoro intenso, reso ancora più complesso dalle procedure burocratiche: “Ci sono delle procedure anche di federazioni anche straniere, di società che ci devono dare il via per poter ufficializzare“. Tuttavia, ha rassicurato i tifosi: “Come vedete quasi ogni giorno sta uscendo qualcosa“.

Pellegrino ha sottolineato l’importanza dello spirito di squadra che ha contraddistinto la cavalcata trionfale: “La nostra forza è stato il gruppo quest’anno e il gruppo sia squadra che gruppo società, perché noi anche come società siamo molto uniti“. Un concetto che intende replicare anche nella prossima stagione: “Lo spirito sarà sempre lo stesso. I ragazzi hanno sopperito a qualche mancanza fisica con il lavoro di squadra, con l’amalgama che hanno avuto loro fra di loro“. Tra le conferme più attese, Pellegrino ha sciolto gli ultimi dubbi: “Lazzaretto resta. “Lazza” è uno di noi, è ormai un reggino adottato. È ancora qua, è ben contento di restare e noi siamo ben contenti di averlo riconfermato“.

Il passaggio in Serie A2 rappresenta un salto di qualità significativo: “Il campionato è molto difficile, impegnativo, soprattutto lungo, molto fisico rispetto all’anno scorso, molto più tecnico“. Per questo, l’obiettivo dichiarato è il mantenimento della categoria: “Il sogno intanto facciamo un anno tranquillo, anche perché noi siamo un po’ stanchi e siamo contenti, ma stanchi perché abbiamo dato tanto“. La Lega ha comunicato che il campionato inizierà il 16 ottobre e, novità importante, “non ci saranno soste quest’anno e non ci saranno partite infrasettimanali“. Una situazione che dà tempo per lavorare e prepararsi al meglio.