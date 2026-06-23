Osservatorio disagio abitativo: ‘Pensionata senza casa da 4 anni. Chiediamo un incontro al sindaco Cannizzaro’

Gli Enti dell’Osservatorio sul disagio abitativo chiedono di incontrare il Sindaco Cannizzaro perché la nuova Amministrazione affronti il gravissimo problema delle famiglie che pur essendo da anni vincitrici di una graduatoria alloggi non hanno avuto assegnato l’alloggio e per questo vivono in condizioni disumane e alcune rischiano perfino di finire sulla strada.

A Reggio Calabria negli ultimi 15 anni essere vincitori di un bando e non ricevere dal Comune l’assegnazione dell’alloggio erp è purtroppo diventato un fatto “normale”, mentre la negazione di un diritto acquisito per legge è tutt’altro che normale. Difatti questo avviene perché il Settore Erp comunale non applica le procedure previste dalla normativa vigente e per questo il Comune è stato piu volte condannato dal Tar.

Emergenza alloggi e condanne del Tar al Comune

Ad oggi circa 180 famiglie vincitrici da quasi quattro anni del bando 2019 non hanno avuto assegnato l’alloggio. Anche le cinque famiglie vincitrici della graduatoria emergenza abitativa pubblicata nel 2023 non hanno avuto l’alloggio. A questi nuclei familiari bisogna aggiungere quelli oggetto dell’ordinanza sindacale di sgombero del marzo 2025 rimaste senza un alloggio che impedisca loro di finire sulla strada.

Il caso più emblematico di questa grave situazione, già segnalato al Comune, è quello di una Signora pensionata che pur essendo vincitrice da quasi quattro anni del bando 2019 ad oggi non ha avuto assegnato l’alloggio e oggi si trova sotto sfratto perché la piccola pensione che percepisce non le ha consentito di pagare regolarmente il canone di affitto. La Signora avrà il primo accesso dell’Ufficiale giudiziario il 29 giugno prossimo ed è chiaramente terrorizzata dal fatto che con l’esecuzione dello sfratto vada a finire sulla strada, perché non è in grado di affittarsi un altro alloggio.

Per questo importante cambiamento politico chiediamo un confronto diretto con il Sindaco Cannizzaro per indicare all’Amministrazione le azioni che consentiranno lo sviluppo di un Piano di assegnazioni degli alloggi per tutti gli aventi diritto, come previsto dalla normativa vigente.

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