Giunta Cannizzaro, Klaus Davi : ‘Ancora nessuna squadra’. E su Caridi: ‘Qualcuno non lo vuole’

A Reggio Calabria cresce l’attesa per la nuova Giunta guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro. L’ufficializzazione potrebbe arrivare a breve, ma il ritardo continua ad alimentare commenti, letture politiche e tensioni dentro e fuori la maggioranza.

A intervenire sul tema è Klaus Davi, noto giornalista, massmediologo ed ex candidato a sindaco del Comune di Reggio Calabria alle elezioni del 2020. In un post pubblicato sui social, Davi punta il dito contro lo stallo nella formazione dell’esecutivo comunale e lega il nodo politico alla possibile esclusione di Antonino Caridi dalla squadra di governo.

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Il post di Klaus Davi sulla Giunta Cannizzaro

Davi usa parole dure e dirette. Nel suo intervento, Davi sottolinea come, tra video social e dirette, la notizia più attesa dalla città non sia ancora arrivata. Il riferimento è alla composizione della Giunta, indicata nelle ultime settimane come uno dei passaggi più delicati della nuova amministrazione.

“Il sindaco neo di Reggio Calabria non riesce a trovare la quadra perche qualcuno non vuole che Antonino Caridi, il più votato dopo il sindaco eletto ovvio, diventi assessore, e di peso, come invece meriterebbe a pieno titolo”.

Il nodo Caridi e gli equilibri della maggioranza

Nel post, il giornalista sostiene che l’eventuale assenza del leghista dalla Giunta renderebbe la nuova compagine “monca” di una figura popolare e radicata.

Un passaggio che accende ulteriormente il dibattito sugli equilibri interni alla maggioranza.

Davi, nel suo intervento, parla anche di possibili preferenze del sindaco verso altri profili. Una valutazione politica, la sua, che si inserisce in una fase ancora fluida, in attesa dell’annuncio ufficiale.

“Non si sa perché ma Cannizzaro non vuole inserire il leghista nel ‘dream team’ spaparazzato preferendogli persone – si dice – del suo comune di provenienza in Aspromonte. Ma senza Caridi, il signore delle preferenze, la nuova compagine governativa cittadina risulterebbe monca di una figura estremanente popolare e che potrebbe creare problemi”.

L’attesa della città

La città resta quindi in attesa. Dopo la vittoria elettorale, la composizione della Giunta rappresenta il primo vero banco di prova per il nuovo sindaco.

Cannizzaro ha più volte parlato della volontà di costruire una squadra forte e all’altezza delle sfide amministrative. Klaus Davi chiude il suo post con una domanda provocatoria: