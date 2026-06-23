Reggio, primo Consiglio all’Arena e Giunta più vicina. Attesa per l’ufficialità

Il primo Consiglio comunale della nuova amministrazione Cannizzaro si terrà in uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria, l’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”.

Dopo l’annuncio arrivato attraverso i social, è stata ufficializzata anche la convocazione della seduta con l’ordine del giorno. Tra i punti previsti c’è anche la “Comunicazione del Sindaco sulla composizione della Giunta”.

Leggi anche

Un passaggio che accende ulteriormente l’attesa in città. È probabile, infatti, che proprio in occasione del primo Consiglio comunale vengano svelati i nomi degli assessori che affiancheranno Francesco Cannizzaro nella nuova esperienza amministrativa.

Reggio attende la squadra di governo

Dalla proclamazione del sindaco, avvenuta giovedì 4 giugno, Reggio Calabria è in attesa della nuova Giunta. E mentre nelle più vicine Palmi e Messina, c’è già una squadra di Governo, Cannizzaro non ha ancora presentato la sua “squadra dei migliori”.

Ma adesso l’attesa sembra essere davvero vicina. La presenza del punto all’ordine del giorno lascia intendere che la composizione dell’esecutivo comunale possa essere comunicata ufficialmente e in modo istituzionale durante la seduta.

Non è escluso, però, che il sindaco decida di anticipare i tempi. Cannizzaro, anche in questa prima fase dopo il voto, ha utilizzato spesso i social per parlare direttamente alla città. Per questo l’annuncio potrebbe arrivare anche prima, magari con un nuovo reel.

Leggi anche

La sfida dei nomi, delle deleghe e delle competenze

La domanda, oggi, rimane una. Cannizzaro manterrà la promessa di nominare davvero i migliori?

La città attende di capire se nella formazione della squadra saranno premiati davvero esperienza, competenza e merito.

Il primo Consiglio comunale, in una cornice simbolica come l’Arena dello Stretto, potrebbe così diventare non solo l’avvio formale della nuova consiliatura, ma anche il primo vero banco di prova politico della nuova amministrazione.