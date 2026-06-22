Comune di Reggio, ufficiale la data del primo consiglio comunale: Cannizzaro sceglie un luogo suggestivo
L'annuncio è appena arrivato tramite un video pubblicato dal sindaco Cannizzaro, il consiglio comunale in uno scenario unico
22 Giugno 2026 - 18:57 | Redazione
Lunedì 6 luglio alle ore 18:30, si terrà il primo consiglio comunale. Sarà una seduta aperta ai cittadini e in uno dei luoghi più belli della città.
L’annuncio è appena arrivato tramite un video pubblicato dal sindaco Cannizzaro, il consiglio comunale si terrà all’Arena dello Stretto, in uno scenario unico e suggestivo.
Entro quella data, al massimo, dovrà arrivare anche l’ufficialità riguardo la Giunta Comunale che sarà al fianco del primo cittadino.
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