Bagnara, tutto pronto per la 33esima Sagra del Pane di Grano a Pellegrina
Il Pane prodotto De.c.o. insieme alla pitta conzata, bruschette, friselle e tanto altro, è un prodotto tipico conosciuto in tutto il territorio della città Metropolitana di Reggio Calabria
11 Agosto 2026 - 16:07 | Comunicato Stampa
A Bagnara Calabra si svolgerà la storica Sagra del Pane di Grano che si svolge a Pellegrina. Prodotti del pane saranno serviti su un piatto in ceramica realizzato dalle fabbriche del luogo.
Il Pane prodotto De.c.o. insieme alla pitta conzata, bruschette, friselle e tanto altro, è un prodotto tipico conosciuto in tutto il territorio della città Metropolitana di Reggio Calabria.
Ogni anno realizza il tutto esaurito si presenze ed esalta tradizioni e cultura del territorio inserendo nel logo del piatto in ceramica per la 33esima Sagra del Pane la figura della Bagnarota, figura femminile rappresentativa delle donne di Bagnara ma anche delle donne calabresi. Non mancate.
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