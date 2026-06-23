UniRC, incontro tra il Rettore Zimbalatti e il Sindaco Cannizzaro: ‘Inizio di una stagione di dialogo’

Si è svolto ieri mattina, presso i locali del Rettorato dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il primo incontro istituzionale ufficiale tra il Rettore, prof. Giuseppe Zimbalatti, e il sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro.

Al centro del proficuo e cordiale colloquio su Reggio Calabria città universitaria, vi è la ferma volontà reciproca di avviare un percorso di stretta e strutturata collaborazione tra la comunità accademica e l’Amministrazione comunale. L’obiettivo strategico condiviso è quello di valorizzare l’Ateneo reggino quale motore trainante dello sviluppo economico, culturale e sociale della città e dell’intera area metropolitana. L’incontro è stato anche un’importante occasione di dialogo con gli studenti, che hanno presentato idee, proposte e riflessioni sul futuro dell’Ateneo e del territorio.

Sviluppo del territorio e tavolo tecnico permanente

“Il nostro Ateneo rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio – ha dichiarato il Rettore Giuseppe Zimbalatti – La prima visita istituzionale del Sindaco Cannizzaro segna l’inizio di una stagione di dialogo costante, nel solco degli ottimi rapporti preesistenti. Siamo pronti a mettere a disposizione dell’amministrazione e della cittadinanza il nostro patrimonio di competenze scientifiche, di capitale umano e di infrastrutture di ricerca, per contribuire attivamente a dare risposte concrete alle sfide di Reggio Calabria”.

La mattinata si è conclusa con l’impegno comune di istituire prima possibile un tavolo tecnico permanente tra i delegati dell’Ateneo e quelli che saranno gli assessori competenti, finalizzato a monitorare e concretizzare le singole progettualità.