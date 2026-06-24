Calciomercato Scafatese: confermato anche l’ultimo tassello del solito blocco

La Scafatese guarda alla Serie C puntando sulla continuità. Dopo la promozione conquistata, la società campana ha deciso di confermare buona parte del gruppo protagonista della stagione vincente, con l’obiettivo di affrontare il professionismo senza snaturare l’identità costruita. Accanto al blocco ormai consolidato, naturalmente, arriveranno elementi di categoria in grado di portare esperienza in un campionato più difficile e competitivo.

Convitto resta alla Scafatese

Dopo le conferme di Baldan, Maggio, Acquadro, Volpicelli ed Esposito, arriva anche quella di Convitto. L’esterno offensivo, è reduce da una stagione di altissimo livello. Tra campionato e Poule Scudetto ha messo insieme 11 gol e 10 assist, numeri che raccontano il peso avuto nel percorso della Scafatese.

Per Convitto si tratta della quarta promozione consecutiva (Arezzo, Trapani, Siracusa, Scafatese). Un dato che conferma il suo feeling con i campionati vincenti e che adesso lo porterà a misurarsi con una sfida ancora più importante: la Serie C con la maglia gialloblù.