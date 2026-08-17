Volley: la Puliservice accoglie il talento Dascola. Il gioiello torna a casa

La banda classe 2008, dopo esperienze di alto profilo tra Catania, Gioiosa Ionica e Venezia, approda nel club reggino per la stagione 2026/27

La Puliservice Reggio Calabria è orgogliosa di annunciare il tesseramento di Ilenia Dascola, giovane banda classe 2008, che dopo un percorso di crescita tra le migliori realtà giovanili italiane torna a vestire i colori della sua città.

Nata a Reggio Calabria il 25 luglio 2008, Dascola è un prospetto di assoluto rilievo nel panorama pallavolistico nazionale. Nonostante la giovane età, vanta già un curriculum ricco di esperienze significative, maturate sia in campo nazionale che internazionale, che l’hanno consacrata come una delle promesse più interessanti del movimento italiano.

L’atleta, che gioca nel ruolo di banda, misura 181 centimetri per 60 chilogrammi di peso, con un salto in attacco di 297 centimetri e un salto a muro di 285 centimetri. Numeri che parlano di una giocatrice fisicamente predisposta e tecnicamente completa, in grado di incidere con potenza e precisione in entrambe le fasi di gioco.