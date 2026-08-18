City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

La processione, la musica e i giochi di fuoco: Gallico si prepara alla festa della Madonna della Grazia

Il programma civile e religioso degli eventi organizzati a Gallico Superiore per celebrare la Santa Patrona

18 Agosto 2026 - 14:30 | Comunicato stampa

festa madonna grazia gallico superiore

Ritorna un appuntamento storico e importante per tutto il territorio metropolitano reggino: la Festa della Madonna della Grazia di Gallico Superiore. Un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili, la festa rappresenta uno dei momenti più simbolici di aggregazione della città e in particolare il massimo momento per la comunità della vallata di Gallico, riunita per celebrare la sua Santa Patrona: Maria SS. Della Grazia.

Ai piedi dello storico e monumentale Santuario, che custodisce la venerata e miracolosa Effigie, e alle spalle del bellissimo Parco della Mondialità, anche quest’anno la comunità potrà rivivere, assieme alle tradizionali e toccanti Processioni Religiose per le vie e contrade della vallata, anche numerosi appuntamenti di aggregazione civile con ospiti di rilevanza nazionale. La Festa della Madonna della Grazia, grazie anche alla sua storia e alla sua posizione strategica, ha sempre goduto di importante fama sul territorio e anche quest’anno potrà tornare in scena.

Quattro le storiche processioni: Venerdì 14 Agosto la discesa del Quadro presso la comunità parrocchiale di Gallico Marina, Sabato 22 mattina la risalita dell’Effigie, Domenica 23 sera per le vie di Santa Domenica e Prioli e Martedì 25 sera la lunga passeggiata per la via principale di Gallico (via Anita Garibaldi), seguite dai festeggiamenti civili.

Quest’anno sarà un mix unico di emozioni e di sorprese, con una serie di spettacoli messi in scena durante le 4 giornate di festa e una serie di attività ludico-ricreative che coinvolgeranno il territorio. Inoltre verrà allestito il tradizionale lunapark per i più piccoli e non, con lo sfondo di una serie di stand fieristici di varia natura, il tutto concentrato all’interno della piazza di fronte al Santuario.

Le 4 serate coinvolgeranno vari gusti e generi musicali:

  • Sabato 22 Agosto: “OSCAR ZACCURRI BAND” in concerto
  • Domenica 23 Agosto: Concerto del gruppo “MAX POWER tribute band 883 & MAX PEZZALI”
  • Lunedì 24 Agosto: POVIA IN CONCERTO
  • Martedì 25 Agosto: Format “VIVA GLI ANNI 90”

A conclusione dei Festeggiamenti si terrà lo spettacolo pirotecnico.

locandina festa madonna grazia

Tanti poi i tornei sportivi che si svolgeranno, tra il Calcio Tennis 2vs2, il tradizionale e celebre Giro Ciclistico “Madonna della Grazia” di Domenica 23 organizzato da “A.S.D. Cicli Ilario”, il torneo di Padel e il torneo di Calcio a 5 presso “E-koru Village”.

Storia e tradizione che incontra la voglia di fare e amare un territorio proiettandolo al presente e al futuro con passione e coraggio: questo è il mix di una festa ricca di appuntamenti! Tra lunapark, stand, “panini cu satizzu o frittole”, concerti e soprattutto tanta Fede, c’è tutto e la comunità di Gallico è pronta ad accogliere i turisti, gli stessi compaesani e cittadini e riabbracciare la sua festa.

Si ricorda un grazie a tutti gli enti, associazioni, liberi cittadini e partner che hanno reso possibili i festeggiamenti, che sono inoltre patrocinati da: Regione Calabria, “Città Metropolitana di Reggio Calabria” e Comune di Reggio Calabria.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?