La processione, la musica e i giochi di fuoco: Gallico si prepara alla festa della Madonna della Grazia

Ritorna un appuntamento storico e importante per tutto il territorio metropolitano reggino: la Festa della Madonna della Grazia di Gallico Superiore. Un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili, la festa rappresenta uno dei momenti più simbolici di aggregazione della città e in particolare il massimo momento per la comunità della vallata di Gallico, riunita per celebrare la sua Santa Patrona: Maria SS. Della Grazia.

Ai piedi dello storico e monumentale Santuario, che custodisce la venerata e miracolosa Effigie, e alle spalle del bellissimo Parco della Mondialità, anche quest’anno la comunità potrà rivivere, assieme alle tradizionali e toccanti Processioni Religiose per le vie e contrade della vallata, anche numerosi appuntamenti di aggregazione civile con ospiti di rilevanza nazionale. La Festa della Madonna della Grazia, grazie anche alla sua storia e alla sua posizione strategica, ha sempre goduto di importante fama sul territorio e anche quest’anno potrà tornare in scena.

Quattro le storiche processioni: Venerdì 14 Agosto la discesa del Quadro presso la comunità parrocchiale di Gallico Marina, Sabato 22 mattina la risalita dell’Effigie, Domenica 23 sera per le vie di Santa Domenica e Prioli e Martedì 25 sera la lunga passeggiata per la via principale di Gallico (via Anita Garibaldi), seguite dai festeggiamenti civili.

Quest’anno sarà un mix unico di emozioni e di sorprese, con una serie di spettacoli messi in scena durante le 4 giornate di festa e una serie di attività ludico-ricreative che coinvolgeranno il territorio. Inoltre verrà allestito il tradizionale lunapark per i più piccoli e non, con lo sfondo di una serie di stand fieristici di varia natura, il tutto concentrato all’interno della piazza di fronte al Santuario.

Le 4 serate coinvolgeranno vari gusti e generi musicali:

Sabato 22 Agosto: “OSCAR ZACCURRI BAND” in concerto

Domenica 23 Agosto: Concerto del gruppo “MAX POWER tribute band 883 & MAX PEZZALI”

Lunedì 24 Agosto: POVIA IN CONCERTO

Martedì 25 Agosto: Format “VIVA GLI ANNI 90”

A conclusione dei Festeggiamenti si terrà lo spettacolo pirotecnico.

Tanti poi i tornei sportivi che si svolgeranno, tra il Calcio Tennis 2vs2, il tradizionale e celebre Giro Ciclistico “Madonna della Grazia” di Domenica 23 organizzato da “A.S.D. Cicli Ilario”, il torneo di Padel e il torneo di Calcio a 5 presso “E-koru Village”.

Storia e tradizione che incontra la voglia di fare e amare un territorio proiettandolo al presente e al futuro con passione e coraggio: questo è il mix di una festa ricca di appuntamenti! Tra lunapark, stand, “panini cu satizzu o frittole”, concerti e soprattutto tanta Fede, c’è tutto e la comunità di Gallico è pronta ad accogliere i turisti, gli stessi compaesani e cittadini e riabbracciare la sua festa.

Si ricorda un grazie a tutti gli enti, associazioni, liberi cittadini e partner che hanno reso possibili i festeggiamenti, che sono inoltre patrocinati da: “Regione Calabria”, “Città Metropolitana di Reggio Calabria” e “Comune di Reggio Calabria”.