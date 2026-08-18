Calabria, crolla un lungomare nel cosentino: due auto finiscono in una voragine – FOTO

Mareggiata e pioggia devastano il Lungomare: cede la strada e inghiotte due autovetture. Zona transennata dai soccorsi

Un grave cedimento strutturale lungo il tratto sud del Lungomare di San Lucido, sulla costa tirrenica nell’alto Cosentino, si è verificato la notte scorsa a causa del maltempo che ha colpito la zona. La pioggia e la forza del mare ha provocato il crollo di un tratto di carreggiata e l’apertura di una voragine che ha inghiottito due autovetture in sosta.

“A seguito dell’accaduto la macchina dei soccorsi e dell’intervento municipale si è attivata immediatamente. Fin dalle ore 5.30 di questa notte, il sindaco, i componenti dell’Amministrazione, i Vigili del fuoco, i tecnici comunali e gli operai sono presenti sul posto in prima linea per coordinare le operazioni d’emergenza”.

È quanto scrive l’Amministrazione comunale in un post sul proprio profilo Facebook.

Tra i primi interventi, sono stati rimossi e recuperati i veicoli coinvolti mentre la zona interessata è stata transennata e sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Scalea sono intervenuti in diversi comuni del Tirreno cosentino per alberi e rami caduti.

Fonte: Ansa Calabria