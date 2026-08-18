Melito Porto Salvo, due bambini salvati in mare da un Vigile del fuoco
Anche diversi bagnanti, richiamati dalla situazione, sono intervenuti dalla spiaggia e hanno contribuito a riportare i bambini sul bagnasciuga, dove sono stati tutti messi in salvo
18 Agosto 2026 - 15:11 | di Redazione
Due bambini sono stati salvati in mare dal vice dirigente del Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, Sebastiano Rotta. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).
Rotta, mentre si trovava in spiaggia con la propria famiglia, durante una nuotata ha notato un gruppo di cinque bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, a circa 50 metri dalla riva, a bordo di una tavola Sup.
Avendo percepito che i bambini non avessero particolare dimestichezza con la pagaia e che la tavola potesse essere stata trascinata dalla corrente, il funzionario dei Vigili del fuoco si è avvicinato con l’intento di accompagnarli verso la riva.
L’intervento del vice dirigente Sebastiano Rotta
Giunto a circa 20 metri dal gruppo, uno dei bambini, di circa 5-6 anni, si è improvvisamente tuffato in acqua, iniziando ad annaspare e chiedendo aiuto. Rotta è intervenuto, raggiungendolo e mettendolo in sicurezza. Poco dopo, anche una bambina più grande, spaventata dalla situazione, si è tuffata in acqua e ha iniziato a chiedere aiuto.
I due bambini messi in sicurezza
Il vice dirigente ha quindi raggiunto anche la bambina e, mantenendo entrambi i minori in condizioni di sicurezza, li ha accompagnati fino a un gommone ormeggiato nelle vicinanze, consentendo loro di aggrapparsi e di attendere l’arrivo dei soccorsi dalla riva.
Nel frattempo, diversi bagnanti, richiamati dalla situazione, sono intervenuti dalla spiaggia e hanno contribuito a riportare i bambini sul bagnasciuga, dove sono stati tutti messi in salvo.
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