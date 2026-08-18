Melito Porto Salvo, due bambini salvati in mare da un Vigile del fuoco

Anche diversi bagnanti, richiamati dalla situazione, sono intervenuti dalla spiaggia e hanno contribuito a riportare i bambini sul bagnasciuga, dove sono stati tutti messi in salvo

Due bambini sono stati salvati in mare dal vice dirigente del Comando dei Vigili del fuoco di Reggio Calabria, Sebastiano Rotta. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

Rotta, mentre si trovava in spiaggia con la propria famiglia, durante una nuotata ha notato un gruppo di cinque bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, a circa 50 metri dalla riva, a bordo di una tavola Sup.

Avendo percepito che i bambini non avessero particolare dimestichezza con la pagaia e che la tavola potesse essere stata trascinata dalla corrente, il funzionario dei Vigili del fuoco si è avvicinato con l’intento di accompagnarli verso la riva.

L’intervento del vice dirigente Sebastiano Rotta

Giunto a circa 20 metri dal gruppo, uno dei bambini, di circa 5-6 anni, si è improvvisamente tuffato in acqua, iniziando ad annaspare e chiedendo aiuto. Rotta è intervenuto, raggiungendolo e mettendolo in sicurezza. Poco dopo, anche una bambina più grande, spaventata dalla situazione, si è tuffata in acqua e ha iniziato a chiedere aiuto.

I due bambini messi in sicurezza

Il vice dirigente ha quindi raggiunto anche la bambina e, mantenendo entrambi i minori in condizioni di sicurezza, li ha accompagnati fino a un gommone ormeggiato nelle vicinanze, consentendo loro di aggrapparsi e di attendere l’arrivo dei soccorsi dalla riva.

Nel frattempo, diversi bagnanti, richiamati dalla situazione, sono intervenuti dalla spiaggia e hanno contribuito a riportare i bambini sul bagnasciuga, dove sono stati tutti messi in salvo.