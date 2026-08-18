Reggio, Dj-set senza autorizzazioni e occupazione di suolo pubblico: 4 locali sanzionati

Per tutti i titolari dei locali sono scattate pesanti sanzioni amministrative, oltre alla segnalazione alle autorità amministrative competenti per l'applicazione delle sanzioni accessorie

Nell’ambito di appositi e mirati servizi volti alla salvaguardia del decoro urbano e della pubblica quiete, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha sanzionato quattro esercizi pubblici.

Due locali sanzionati per spettacoli senza autorizzazione

Due di loro, senza le prescritte autorizzazioni di legge, avevano dato vita ad un pubblico spettacolo in violazione delle più elementari norme di sicurezza, altresì in violazione dell’ordinanza sindacale in materia di emissioni sonore. I locali avevano infatti attrezzato le aree al fine di esercitare le attività di dj-set o musica dal vivo.

Tavolini, sedie e gazebo su suolo pubblico senza autorizzazione

A seguito di due ulteriori accertamenti ispettivi, altrettanti esercizi pubblici sono stati sanzionati in quanto impedivano la libera fruizione di suolo pubblico con tavolini, sedie e gazebo. La collocazione delle strutture non era stata autorizzata.

Per tutti i titolari dei locali sono scattate pesanti sanzioni amministrative, oltre alla segnalazione alle autorità amministrative competenti per l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza e dal Codice della Strada.

Le attività proseguiranno per tutto il periodo estivo.