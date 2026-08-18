Ultraleggero scomparso, il sindaco Middea: ‘Cacciatori e cercatori di funghi collaborino alle ricerche’ – VIDEO
Un appello del primo cittadino a chi conosce bene le contrade montane del territorio
18 Agosto 2026 - 17:08 | Comunicato stampa
Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha lanciato oggi un appello a chi conosce bene le contrade montane del territorio a collaborare alle ricerche dell’ultraleggero scomparso da domenica sui rilievi dell’alto Tirreno Cosentino e a bordo del quale viaggiavano due avvocati, Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, il pilota, e Angela Buccico, di 55, di Matera.
Nelle ultime ore, le ricerche si sono concentrate in particolare nelle località montane del centro tirrenico, San Pietro e Scarcelli.
Il primo cittadino si è rivolto ai residenti in queste zone, ma anche “a tutti i cittadini fuscaldesi che sono soliti frequentare le nostre montagne”. Ovvero, su tutti, cercatori di funghi e cacciatori. Soggetti che conoscono bene le aree interessate dalle ricerche e che, tra l’altro, solitamente sono organizzati in squadre per muoversi in sicurezza in zone impervie.
“Diamo una mano senza essere d’ intralcio alle squadre di soccorritori. Chiunque fosse in grado di fornire informazioni utili per questa ricerca è invitato a contattare immediatamente le autorità preposte”.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie