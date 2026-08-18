Ultraleggero scomparso, il sindaco Middea: ‘Cacciatori e cercatori di funghi collaborino alle ricerche’ – VIDEO

Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, ha lanciato oggi un appello a chi conosce bene le contrade montane del territorio a collaborare alle ricerche dell’ultraleggero scomparso da domenica sui rilievi dell’alto Tirreno Cosentino e a bordo del quale viaggiavano due avvocati, Carlo Arnulfo, di 64 anni, romano, il pilota, e Angela Buccico, di 55, di Matera.

Nelle ultime ore, le ricerche si sono concentrate in particolare nelle località montane del centro tirrenico, San Pietro e Scarcelli.

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Il primo cittadino si è rivolto ai residenti in queste zone, ma anche “a tutti i cittadini fuscaldesi che sono soliti frequentare le nostre montagne”. Ovvero, su tutti, cercatori di funghi e cacciatori. Soggetti che conoscono bene le aree interessate dalle ricerche e che, tra l’altro, solitamente sono organizzati in squadre per muoversi in sicurezza in zone impervie.