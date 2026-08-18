Reggio piange Alessandra, Nucera (Coop. Libero Nocera): ‘Perdiamo una professionista e un’amica’
"Professionista poliedrica, profondamente appassionata del suo lavoro". Il ricordo del presidente della cooperativa
18 Agosto 2026 - 17:38 | di Redazione
Un grave lutto colpisce la cooperativa “Libero Nocera” di Reggio Calabria: questa notte è venuta a mancare l’assistente sociale Alessandra Musolino.
A darne il triste annuncio è il presidente Gaetano Nucera, che la ricorda con parole di profonda stima ed affetto:
“Alessandra ci ha lasciati.
Era una professionista poliedrica, profondamente appassionata del suo lavoro e delle persone con cui condivideva ogni giorno il suo impegno e le sue passioni. Quando facevo squillare il suo telefono per risolvere un problema, era già sull’uscio di casa, con le chiavi in mano, pronta a partire. Sempre disponibile, concreta, presente.
Era una persona generosa, capace di trovare sempre parole positive per tutti. Gli utenti, i colleghi e l’intera cooperativa Libero Nocera oggi perdono non solo una professionista di grande valore, ma soprattutto un’amica”.
I funerali avranno luogo domani, mercoledì 19 agosto alle ore 17:00 presso la chiesa Candelora di Reggio Calabria.
La redazione di CityNow si stringe agli amici ed ai parenti di Alessandra, in questo momento di profondo dolore.
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