Reggio piange Alessandra, Nucera (Coop. Libero Nocera): ‘Perdiamo una professionista e un’amica’

Un grave lutto colpisce la cooperativa “Libero Nocera” di Reggio Calabria: questa notte è venuta a mancare l’assistente sociale Alessandra Musolino.

A darne il triste annuncio è il presidente Gaetano Nucera, che la ricorda con parole di profonda stima ed affetto:

“Alessandra ci ha lasciati.

Era una professionista poliedrica, profondamente appassionata del suo lavoro e delle persone con cui condivideva ogni giorno il suo impegno e le sue passioni. Quando facevo squillare il suo telefono per risolvere un problema, era già sull’uscio di casa, con le chiavi in mano, pronta a partire. Sempre disponibile, concreta, presente.

Era una persona generosa, capace di trovare sempre parole positive per tutti. Gli utenti, i colleghi e l’intera cooperativa Libero Nocera oggi perdono non solo una professionista di grande valore, ma soprattutto un’amica”.