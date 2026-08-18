Chiodi sulla strada di Bivongi, solidarietà del Pd alla sindaca Zaffino

"Disseminare per centinaia di metri la strada di accesso al paese con chiodi fissati nell’asfalto è un gesto vile e pericoloso, che ha messo a rischio l’incolumità delle persone"

“La Federazione metropolitana del Partito Democratico e le Donne Democratiche di Reggio Calabria esprimono piena solidarietà alla sindaca Graziella Zaffino, all’Amministrazione comunale e all’intera comunità di Bivongi per il gravissimo episodio verificatosi durante il Mercato della Badia.

Disseminare per centinaia di metri la strada di accesso al paese con chiodi fissati nell’asfalto è un gesto vile e pericoloso, che ha danneggiato numerosi automobilisti e messo a rischio l’incolumità delle persone. Oltre ad aver tentato di ostacolare lo svolgimento di una manifestazione importante per la crescita e la promozione del territorio.

Un atto che offende il senso civico e una comunità operosa, alla quale va tutta la nostra vicinanza. Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché siano individuati al più presto i responsabili. Bivongi ha già saputo rispondere con unità e determinazione, dimostrando che l’inciviltà non può fermare la voglia di partecipazione e di crescita di un intero territorio”.