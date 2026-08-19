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Calciomercato: è reggino il rinforzo in attacco del PraiaTortora

Sarà avversario della Reggina in campionato, potrebbe esserlo anche in Coppa

19 Agosto 2026 - 18:56 | Redazione

Francesco Puntoriere

Il PraiaTortora rinforza il reparto offensivo con un volto conosciuto al calcio calabrese. La società ha infatti annunciato l’arrivo di Francesco Puntoriere, attaccante reggino classe 1998. Un innesto di esperienza per la formazione neopromossa, che sarà certamente una delle avversarie della Reggina nel prossimo campionato di Serie D e che potrebbe incrociare gli amaranto ancora prima, in Coppa Italia.

Il PraiaTortora dovrà infatti affrontare il Brindisi nel turno preliminare della competizione. In caso di qualificazione, la squadra calabrese sfiderà la Reggina il prossimo 30 agosto.

Puntoriere nuovo attaccante del PraiaTortora

Puntoriere aggiunge qualità ed esperienza al reparto offensivo. Nel corso della carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Francavilla, Virtus Verona e Virtus Entella, maturando esperienze anche tra i professionisti. Nel suo percorso figurano inoltre presenze con le selezioni giovanili azzurre: cinque con l’Italia Under 19 e quattro con l’Under 18.

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