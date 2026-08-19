Calciomercato: la Reggina tenta il clamoroso colpo in difesa

La notizia viene lanciata da pascaldesiato.com e riguarda il tentativo della Reggina di portare in amaranto uno dei difensori più esperti, classe 1993, con una lunghissima esperienza in serie C: “Dopo l’accordo con Cosimo Patierno, che starebbe aspettando solo una buona uscita dall’Avellino, la Reggina tenta un colpo clamoroso per la difesa. I calabresi avrebbero proposto un pesante biennale anche a Luigi Silvestri difensore, tra le tante anche ex di Trapani e Cesena, squadra con la quale ha vinto la Serie C. La passata stagione con il Brescia ha raccolto 40 presenze 3 reti e 2 assist nel Girone A di Serie C sfiorando la Serie B con la finale play off persa contro l’Ascoli. A partire dai prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti a riguardo“.