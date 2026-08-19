Reggina: terzo giorno di allenamento al S. Agata. Il resoconto

Il terzo allenamento settimanale degli amaranto è stato interamente dedicato alla tattica.

In mattinata, i ragazzi di Marchionni hanno svolto esercitazioni riguardanti il possesso palla e la fase offensiva. Nel pomeriggio partitella a tutto campo, terminata 1-1: al vantaggio della squadra in maglia arancione, siglato da Guida, ha risposto la rete di Alma per la squadra in maglia nera.