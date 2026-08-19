Reggina: il DS Romairone e mister Marchionni si presentano. Fissata la conferenza
Il tecnico e il direttore amaranto per la prima volta davanti ai giornalisti
19 Agosto 2026 - 20:49 | Comunicato
Così come anticipato da CityNow questa mattina, arriva il primo appuntamento con la stampa per mister Marchionni e il direttore sportivo Romairone.
Di seguito il comunicato stampa della societá:
AS Reggina 1914 comunica che domani, giovedì 20 agosto, il Direttore Sportivo Giancarlo Romairone ed il Mister Marco Marchionni saranno ufficialmente presentati in conferenza stampa.
L’incontro si terrà a partire dalle 18:00 nella sala conferenze dell’Hotel Torrione, con sede in Via del Torrione n° 67, e sarà riservato esclusivamente agli operatori dell’informazione.
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