Reggina: comunicato il primo dato sulla campagna abbonamenti

Si deve ancora completare il secondo giorno riservato ai vecchi abbonati e la risposta è già interessante in termini di conferme delle tessere sottoscritte. Così sulla pagina social del club: “In poco più di ventiquattrore sono già mille i tifosi amaranto che hanno esercitato il diritto di prelazione, sottoscrivendo l’abbonamento in vista della stagione 2026/2027.

Un immenso GRAZIE alla gente di Reggio, per questo inizio all’insegna della passione e dell’entusiasmo“.

La prima fase, riservata ai vecchi abbonati, si chiude il 23 agosto. Ricordiamo che lo scorso anno sono state sottoscritte 2873 tessere.