Reggina: comunicato il primo dato sulla campagna abbonamenti
I primi giorni sono riservati ai vecchi abbonati
18 Agosto 2026 - 16:37 | Redazione
Si deve ancora completare il secondo giorno riservato ai vecchi abbonati e la risposta è già interessante in termini di conferme delle tessere sottoscritte. Così sulla pagina social del club: “In poco più di ventiquattrore sono già mille i tifosi amaranto che hanno esercitato il diritto di prelazione, sottoscrivendo l’abbonamento in vista della stagione 2026/2027.
Un immenso GRAZIE alla gente di Reggio, per questo inizio all’insegna della passione e dell’entusiasmo“.
La prima fase, riservata ai vecchi abbonati, si chiude il 23 agosto. Ricordiamo che lo scorso anno sono state sottoscritte 2873 tessere.
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