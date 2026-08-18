Palmi, jazz al tramonto al Parco Archeologico dei Tauriani

“RifleSsuoni” trasformerà il parco in un palcoscenico naturale, dove la musica dialoga con la storia e il paesaggio, offrendo al pubblico un'esperienza che va oltre il semplice concerto

Un incantevole tramonto da vivere presso il suggestivo e antico sito archeologico, accompagnato dalle note della musica jazz.

“RifleSsuoni – Aperitivo & Jazz al tramonto”

È questo ciò che l’ evento “RifleSsuoni – Aperitivo & Jazz al tramonto”- , inserito nella prima edizione di “Tauriani in Jazz”, si presta ad offrire sabato 22 agosto 2026 al Parco Archeologico dei Tauriani di Palmi.

L’iniziativa, presentata dall’Associazione “Movimento Culturale San Fantino” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale della Città di Palmi, nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro tra cultura, musica e valorizzazione del patrimonio storico e archeologico di questo magnifico territorio.

Visita guidata al Parco Archeologico dei Tauriani

La serata inizierà alle ore 18.30 con la visita guidata al Parco Archeologico dei Tauriani.

A seguire, cocktail d’accompagnamento e quindi il concerto di musica jazz al tramonto, affidato alle voci e alle sonorità di Chiara Provvidenza e Tommaso Pugliese.

“RifleSsuoni” trasformerà il parco in un palcoscenico naturale, dove la musica dialoga con la storia e il paesaggio, offrendo al pubblico un’esperienza che va oltre il semplice concerto.

Le modalità di partecipazione

Sono previste due possibilità di partecipazione:

• 18 euro per visita al Parco Archeologico, cocktail al tramonto e concerto jazz,

• 12 euro per visita al Parco Archeologico e concerto jazz.

Informazioni e prenotazioni

L’appuntamento è al Parco Archeologico dei Tauriani, in via del Vescovato 181,

Palmi (RC).

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 347 986 2297.