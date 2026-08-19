Ultraleggero caduto in calabria, il sindaco Middea: ‘Profondo dolore per Carlo e Angela’
Il velivolo ritrovato a Laghicello, due vittime. Fuscaldo sotto choc: il sindaco ringrazia anche soccorritori e cittadini
19 Agosto 2026 - 17:27 | di Redazione
Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, si è detto vicino alle famiglie di Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera, entrambi deceduti nello schianto dell’ultraleggero sul quale viaggiavano, ritrovato oggi in località Laghicello.
A Fuscaldo è presente Rocco Buccico, vicesindaco di Matera e fratello di Angela.
“È un momento di profondo dolore, che colpisce loro, le città di Matera e di Roma e l’intera comunità di Fuscaldo – ha detto Middea -. Oggi, le parole sembrano non essere sufficienti di fronte ad una tragedia così dolorosa. Possiamo soltanto raccoglierci nel silenzio, nel rispetto e nella preghiera, facendo sentire alle famiglie di Carlo ed Angela che non sono sole. Fuscaldo si stringe attorno a loro con profonda commozione”.
Il primo cittadino ha inoltre ringraziato i soccorritori impegnati nelle ricerche e i cittadini di Fuscaldo “che, fin dai primi momenti, si sono messi spontaneamente a disposizione, dimostrando ancora una volta solidarietà, generosità ed un profondo senso di appartenenza“.
Fonte ansa.it
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