Ultraleggero caduto in calabria, il sindaco Middea: ‘Profondo dolore per Carlo e Angela’

Il sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, si è detto vicino alle famiglie di Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, di Matera, entrambi deceduti nello schianto dell’ultraleggero sul quale viaggiavano, ritrovato oggi in località Laghicello.

A Fuscaldo è presente Rocco Buccico, vicesindaco di Matera e fratello di Angela.

“È un momento di profondo dolore, che colpisce loro, le città di Matera e di Roma e l’intera comunità di Fuscaldo – ha detto Middea -. Oggi, le parole sembrano non essere sufficienti di fronte ad una tragedia così dolorosa. Possiamo soltanto raccoglierci nel silenzio, nel rispetto e nella preghiera, facendo sentire alle famiglie di Carlo ed Angela che non sono sole. Fuscaldo si stringe attorno a loro con profonda commozione”.