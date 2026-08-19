Roccella Summer Festival, grande successo per i Negramaro al Teatro al Castello – FOTO

È stato sicuramente uno dei concerti più belli ed emozionanti della storia del Roccella Summer Festival, quello di ieri sera con i Negramaro.

Seconda tappa calabrese del tour “Una storia ancora semplice” – il giorno precedente erano stati a Santa Maria del Cedro (Cs) -, la data al Teatro al Castello di Roccella Jonica ha richiamato pubblico da tutta la regione e non solo e l’entusiasmo della risposta ha ripagato tutto il lavoro organizzativo del Roccella Summer Festival.

Un vero bagno di folla per la band che, lo ha ribadito in ogni occasione, è formata prima di tutto da grandi amici: capitanati dalla voce di Giuliano Sangiorgi, Emanuele Spedicato alla chitarra, Ermanno Carlà al basso, Andrea Mariano alle tastiere, Andrea De Rocco al campionatore, Danilo Tasco alla batteria, i Negramaro non hanno disatteso le aspettative offrendo ai tanti presenti al Teatro al Castello, un concerto unico che ha ripercorso i loro primi 23 anni di musica.

Partendo dal brano che dà il titolo al tour, “Una storia semplice”, finendo a “Meraviglioso” di Domenico Modugno, del quale hanno fatto una notevole versione di grande successo, Sangiorgi e gli altri hanno affondato a piene mani nella decina di album che hanno registrato, proponendo una scaletta che ha accontentato tutti con canzoni come, tra le altre, “Tu sei la mia città”, “Il posto dei santi”, “Fino all’imbrunire”, “La prima volta”, “Per uno come me”, “Fino all’imbrunire” per la prima parte.

Nella seconda hanno virato per i “grandi classici” da “Nuvole e lenzuola”, “Solo 3 minuti”, “Cade la pioggia”, “Estate”, “L’immenso”, “Via le mani dagli occhi”. “Marziani”, “Mentre tutto scorre” – il brano che li ha lanciati dal palco di Sanremo -, e “Parlami d’amore” sono stati gli encore scelti per un pubblico che pareva non volersene andare più, consapevole che quelle del tour “Una storia semplice 2026” sono le ultime occasioni di vedere dal vivo i Negramaro prima della lunga pausa annunciata che inizierà proprio alla fine di questa tournée.

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I biglietti per i concerti del Roccella Summer Festival al Teatro al Castello disponibili sui consueti circuiti di TicketOne e Ticket Service Calabria. Il prossimo appuntamento è con Arisa, in programma il 21 agosto.