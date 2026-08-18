Scilla si prepara a festeggiare San Rocco: scattano i divieti e il piano traffico. Tutte le info

A Scilla stanno per prendere avvio i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Rocco. Per garantire la sicurezza dei fedeli e l’ordinato svolgimento delle storiche processioni e degli spettacoli in programma dal 20 al 24 agosto 2026, l’Area IV Vigilanza del Comune di Scilla ha emanato un’ordinanza con le limitazioni alla circolazione e alla sosta.

La Polizia Locale e le forze dell’ordine invitano cittadini e visitatori a programmare con largo anticipo i propri spostamenti per evitare congestioni e garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.

Si raccomanda caldamente l’uso di veicoli a due ruote.

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Il programma della viabilità giorno per giorno

Giovedì 20 agosto – Processione alla Cappelletta

Processione (20:00 – 21:00): Verso la Villetta comunale.

Verso la Villetta comunale. Divieto di sosta con rimozione (18:00 – 21:00): Via Umberto I (tratto Piazza San Rocco–Via Bastia), I^ Traversa Via Libertà, Piazza Cappelletta San Rocco.

Via Umberto I (tratto Piazza San Rocco–Via Bastia), I^ Traversa Via Libertà, Piazza Cappelletta San Rocco. Divieto di circolazione (20:00 – 22:00): Piazza San Rocco, Via Piria, Via Libertà e traverse, Via Parco, Via Varbaro.

Piazza San Rocco, Via Piria, Via Libertà e traverse, Via Parco, Via Varbaro. Molo Foraneo del Porto: Divieto di sosta banchina dalle 22:00 del 20 agosto alle 06:00 del 24 agosto per l’allestimento dei fuochi d’artificio.

Venerdì 21 Agosto – Quartiere Ieracari

Processione (17:30 – 21:00): Diretto al quartiere Ieracari.

Diretto al quartiere Ieracari. Divieto di sosta (16:00 – 24:00 / 22:00 secondo le aree): Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Matteotti, SP Scilla-Melia, Via Cimitero, Via Ieracari, area Campo Sportivo.

Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Matteotti, SP Scilla-Melia, Via Cimitero, Via Ieracari, area Campo Sportivo. Divieto di circolazione (18:30 – 22:00): Chiusura totale lungo l’intero percorso processionale.

Sabato 22 Agosto – Chianalea e Marina Grande

Processione (18:30 – 21:00): Attraverso Chianalea e Marina Grande.

Attraverso Chianalea e Marina Grande. Divieto di sosta (dalle 07:00 in poi): Piazza San Rocco e vie interessate dal transito (Via De Nava, Chianalea, Via Zagari, Via San Francesco di Paola e limitrofe).

Piazza San Rocco e vie interessate dal transito (Via De Nava, Chianalea, Via Zagari, Via San Francesco di Paola e limitrofe). Divieto di circolazione (18:30 – 22:00): Sull’intero percorso.

Sull’intero percorso. Servizio Navetta e Parcheggi: Divieto di sosta ambo i lati (14:00 – 02:00) su SP Scilla-Melia, Via Cimitero e Via Ieracari. Il Campo Sportivo sarà adibito a parcheggio non custodito (16:00 – 01:00) collegato con navetta a Piazza San Rocco.

Domenica 23 agosto – San Giorgio, Trionfino e spettacolo pirotecnico

Processione (19:00 – 22:00): Nei quartieri San Giorgio e Trionfino.

Nei quartieri San Giorgio e Trionfino. Divieto di sosta (dalle 07:00 / 16:00 fino alle 22:00/24:00): Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Tripi, Via Matteotti, Via Stretto e numerose arterie limitrofe.

Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Tripi, Via Matteotti, Via Stretto e numerose arterie limitrofe. Divieto di circolazione (dalle 18:00 fino a fine esigenze): Interdetto il circuito Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Matteotti, Via Roma, Via Tripi, SP Scilla-Melia, Via Stretto, Via Libertà, Via Parco, Via Nucarella, Via Piria, Via Minasi.

Interdetto il circuito Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Matteotti, Via Roma, Via Tripi, SP Scilla-Melia, Via Stretto, Via Libertà, Via Parco, Via Nucarella, Via Piria, Via Minasi. Fuochi di mezzanotte: Chiusura al traffico del Lungomare Colombo (22:00 – 01:30) nel tratto tra la Fontana delle Grazie e l’area portuale.

Chiusura al traffico del Lungomare Colombo (22:00 – 01:30) nel tratto tra la Fontana delle Grazie e l’area portuale. Piazza San Rocco & accessibilità: Zona pirotecnica transennata. Predisposta un’area riservata alle persone con disabilità (con priorità per sedie a rotelle).

Zona pirotecnica transennata. Predisposta un’area riservata alle persone con disabilità (con priorità per sedie a rotelle). Parcheggi e navette: Campo Sportivo aperto dalle 10:00 alle 01:00 con navetta attiva. Divieto di sosta ambo i lati (08:00 – 02:00) su SP Scilla-Melia, Via Cimitero e Via Ieracari.

Lunedì 24 agosto – Messa Solenne e Rientro

Processione di rientro e Messa (19:00 – 24:00):

Divieto di sosta (17:00 – 24:00): Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Fucà, Via Varbaro.

Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Fucà, Via Varbaro. Divieto di circolazione (20:45 – 21:30): Sul percorso di rientro (Via Parco, Via Varbaro, Via Libertà, Via Piria, Piazza San Rocco, Via Umberto I).

Sul percorso di rientro (Via Parco, Via Varbaro, Via Libertà, Via Piria, Piazza San Rocco, Via Umberto I). Concerto bandistico (20:30 – 24:00): Piazza San Rocco interdetta al traffico.

Piazza San Rocco interdetta al traffico. Deroghe e sosta extraurbana: Via Bastia sarà a senso unico alternato in deroga solo per i residenti di Minasi, Bastia, Orto Monaci e Canalello. Rigido divieto di sosta lungo la SS.18 Tirrena Inferiore (tratto Bagnara-Chianalea / Belvedere Morselli) e lungo il percorso della navetta.

Sicurezza e sgombero del suolo pubblico

L’amministrazione ricorda che lungo tutti i percorsi è severamente vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico non autorizzata (sedie, piante, bidoni o ingombri vari). I veicoli trovati in sosta vietata verranno rossi d’autorità tramite rimozione forzata (esenti esclusivamente i veicoli di Polizia e di emergenza).

Gli orari indicati potrebbero subire lievi variazioni in base all’andamento delle celebrazioni.