Scilla si prepara a festeggiare San Rocco: scattano i divieti e il piano traffico. Tutte le info
Il programma della viabilità, giorno per giorno, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono
18 Agosto 2026 - 06:30 | di Redazione
A Scilla stanno per prendere avvio i solenni festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Rocco. Per garantire la sicurezza dei fedeli e l’ordinato svolgimento delle storiche processioni e degli spettacoli in programma dal 20 al 24 agosto 2026, l’Area IV Vigilanza del Comune di Scilla ha emanato un’ordinanza con le limitazioni alla circolazione e alla sosta.
La Polizia Locale e le forze dell’ordine invitano cittadini e visitatori a programmare con largo anticipo i propri spostamenti per evitare congestioni e garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.
Si raccomanda caldamente l’uso di veicoli a due ruote.
Il programma della viabilità giorno per giorno
Giovedì 20 agosto – Processione alla Cappelletta
- Processione (20:00 – 21:00): Verso la Villetta comunale.
- Divieto di sosta con rimozione (18:00 – 21:00): Via Umberto I (tratto Piazza San Rocco–Via Bastia), I^ Traversa Via Libertà, Piazza Cappelletta San Rocco.
- Divieto di circolazione (20:00 – 22:00): Piazza San Rocco, Via Piria, Via Libertà e traverse, Via Parco, Via Varbaro.
- Molo Foraneo del Porto: Divieto di sosta banchina dalle 22:00 del 20 agosto alle 06:00 del 24 agosto per l’allestimento dei fuochi d’artificio.
Venerdì 21 Agosto – Quartiere Ieracari
- Processione (17:30 – 21:00): Diretto al quartiere Ieracari.
- Divieto di sosta (16:00 – 24:00 / 22:00 secondo le aree): Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Matteotti, SP Scilla-Melia, Via Cimitero, Via Ieracari, area Campo Sportivo.
- Divieto di circolazione (18:30 – 22:00): Chiusura totale lungo l’intero percorso processionale.
Sabato 22 Agosto – Chianalea e Marina Grande
- Processione (18:30 – 21:00): Attraverso Chianalea e Marina Grande.
- Divieto di sosta (dalle 07:00 in poi): Piazza San Rocco e vie interessate dal transito (Via De Nava, Chianalea, Via Zagari, Via San Francesco di Paola e limitrofe).
- Divieto di circolazione (18:30 – 22:00): Sull’intero percorso.
- Servizio Navetta e Parcheggi: Divieto di sosta ambo i lati (14:00 – 02:00) su SP Scilla-Melia, Via Cimitero e Via Ieracari. Il Campo Sportivo sarà adibito a parcheggio non custodito (16:00 – 01:00) collegato con navetta a Piazza San Rocco.
Domenica 23 agosto – San Giorgio, Trionfino e spettacolo pirotecnico
- Processione (19:00 – 22:00): Nei quartieri San Giorgio e Trionfino.
- Divieto di sosta (dalle 07:00 / 16:00 fino alle 22:00/24:00): Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Tripi, Via Matteotti, Via Stretto e numerose arterie limitrofe.
- Divieto di circolazione (dalle 18:00 fino a fine esigenze): Interdetto il circuito Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Matteotti, Via Roma, Via Tripi, SP Scilla-Melia, Via Stretto, Via Libertà, Via Parco, Via Nucarella, Via Piria, Via Minasi.
- Fuochi di mezzanotte: Chiusura al traffico del Lungomare Colombo (22:00 – 01:30) nel tratto tra la Fontana delle Grazie e l’area portuale.
- Piazza San Rocco & accessibilità: Zona pirotecnica transennata. Predisposta un’area riservata alle persone con disabilità (con priorità per sedie a rotelle).
- Parcheggi e navette: Campo Sportivo aperto dalle 10:00 alle 01:00 con navetta attiva. Divieto di sosta ambo i lati (08:00 – 02:00) su SP Scilla-Melia, Via Cimitero e Via Ieracari.
Lunedì 24 agosto – Messa Solenne e Rientro
- Processione di rientro e Messa (19:00 – 24:00):
- Divieto di sosta (17:00 – 24:00): Piazza San Rocco, Via Umberto I, Via Fucà, Via Varbaro.
- Divieto di circolazione (20:45 – 21:30): Sul percorso di rientro (Via Parco, Via Varbaro, Via Libertà, Via Piria, Piazza San Rocco, Via Umberto I).
- Concerto bandistico (20:30 – 24:00): Piazza San Rocco interdetta al traffico.
- Deroghe e sosta extraurbana: Via Bastia sarà a senso unico alternato in deroga solo per i residenti di Minasi, Bastia, Orto Monaci e Canalello. Rigido divieto di sosta lungo la SS.18 Tirrena Inferiore (tratto Bagnara-Chianalea / Belvedere Morselli) e lungo il percorso della navetta.
Sicurezza e sgombero del suolo pubblico
L’amministrazione ricorda che lungo tutti i percorsi è severamente vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico non autorizzata (sedie, piante, bidoni o ingombri vari). I veicoli trovati in sosta vietata verranno rossi d’autorità tramite rimozione forzata (esenti esclusivamente i veicoli di Polizia e di emergenza).
Gli orari indicati potrebbero subire lievi variazioni in base all’andamento delle celebrazioni.
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