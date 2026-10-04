Trapani: Antonini vuole ancora crederci: ‘La Reggina sembrava inferiore di due categorie’

L’euforia del presidente del Trapani Valerio Antonini, dopo la vittoria ottenuta contro la Reggina. I granata fanno cadere per la prima volta in questo campionato gli amaranto, cancellano la penalizzazione e conquistano con il reggino Misiti il secondo successo consecutivo. Sui social le parole del patron, di seguito solo il passaggio che riguarda la Reggina: “Che goduria. Io ci credo ancora e tu? Volete tirare fuori gli attributi e finalmente ripristinare il giusto? Io sto dimostrando che da solo contro tutti non mollo, e riesco a fare calcio alla grande. Immaginate dentro il nostro stadio e con voi al fianco! Oggi finiva 3-0 senza se e ma contro una squadra accreditata a vincere e che oggi è sembrata di due categorie inferiori“.