Reggina: arriva contro il Trapani la prima sconfitta in campionato. Amaranto poco brillanti

Arriva da Capaci contro il Trapani la prima sconfitta in campionato della Reggina. Il tecnico Misiti aveva dichiarato che per battere gli amaranto serviva la partita perfetta e la sua squadra è riuscita a farla, bloccando qualsiasi tipo di iniziativa alla compagine di mister Marchionni, decisamente sottotono in molti uomini. Nella prima parte era stato Lagonigro con un miracolo a salvare il risultato, nella seconda il tema della partita non si è modificato e i padroni di casa sono andati altre due volte vicinissimi al vantaggio. Reggina pericolosa solo con una conclusione di Rotulo, ma decisamente troppo poco per impensierire un Trapani agguerrito, molto organizzato e presente per tutto il corso della partita. Match risolto da Lamin Jallow che alla vigilia aveva profetizzato rete e vittoria. Una battuta d’arresto che frena la corsa degli amaranto che, oltre ad aver sempre vinto fino al momento, non avevano mai incassato una rete. Mercoledi si torna in campo per la Coppa Italia contro la Nuova Igea e domenica al Granillo una Vibonese in grande spolvero.

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Primo tempo

Per la sfida contro il Trapani, mister Marchionni rinuncia alle due punte inserendo il solo Magrassi, mentre in mezzo al campo sin dal primo minuto c’è Rossetti. Nell’undici iniziale Lagonigro tra i pali, davanti a lui Fazio, Lancini e Baldan, sulla linea di centrocampo largo a destra Baggi, a sinistra Toscano, in mezzo Abonckelet, Acquadro e Rossetti, in avanti Guida dietro Magrassi. Questa settimana la tribuna tocca all’altro Girasole, Rosario.

Possesso palla per il Trapani nella parte iniziale dell’incontro con una Reggina che fatica a costruire e Leveque che si è praticamente attaccato ad Acquadro. Al tredicesimo la prima occasione per gli amaranto con un bellissimo cross di Toscano ma Fazio ben piazzato in area di testa manda fuori. Al minuto venticinque ci prova Acquadro direttamente su punizione, sfera deviata in angolo. Gara molto tattica, avara di occasioni fino a questo momento. Magrassi spesso costretto a uscire dall’area mette un bel corss per Abonckelet che si avvita, ma il suo colpo di testa finisce a lato. A due minuti dalla chiusura del primo tempo batte Acquadro una punizione sui piedi di Rossetti che gira di sinistro, tiro debole. Miracolo di Lagonigro sul finale, toglie dall’incrocio una bellissima conclusione di Leveque, prima vera grande occasione per il Trapani. La prima frazione finisce 0-0.

Secondo tempo

Dopo un minuto su azione d’angolo, respinta, Toscano colpisce dal limite, conclusione deviata a bordo palo. Al decimo uno spento Guida lascia il posto a Jallow. Clamorosa palla gol per il Trapani con Lagonigro che esce su Sasanelli, la respinta finisce sui piedi di Napolitano che a porta vuota manda incredibilmennte fuori. Al ventesimo dentro Alma e Rotulo, fuori Abonckelet e Magrassi. La prima grande occasione per la Reggina arriva a quindici dalla fine con Jallow che serve Rotulo, conclusione, si distende Simoni e toglie la palla dall’angolo. Specker prende il posto di Baggi. Un attimo dopo sulla testa di Jallow, ma quello granata, un’altra palla gol per i padroni di casa, sfera che lambisce il palo.

Altra grande occasione per il Trapani dopo un errore di Acquadro che perde palla in mezzo. Napolitano si presenta davanti a Lagonigro che si supera ancora, sulla respinta altro rischio in area. Acquadro, in ombra in questa seconda parte, lascia il posto a Laaribi. A sette dalla fine arriva il meritato vantaggio per i padroni di casa con l’ennesimo errore su quella corsia di destra, pallone in area e Lamin Jallow questa volta non sbaglia, 1-0. Per la Reggina è il primo gol subìto in campionato. In pieno recupero su mischia, ci prova Toscano con un destro fortissimo respinto, poi ancora Jallow, quello amaranto, e grande risposta ancora di Simoni. Finisce dopo cinque minuti di recupero, 1-0. Prima sconfitta in campionato per la Reggina.