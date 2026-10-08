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Coppa Italia serie D: tutti i risultati e le squadre qualificate. Fuori la Reggina, cade il Trapani in casa

Gli amaranto escono dalla competizione con largo anticipo rispetto alle ambizioni

08 Ottobre 2026 - 11:33 | Redazione

Pallone serie D

Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D. Non sono mancate le sorprese nella giornata in cui la Reggina ha perso la sua seconda partita consecutiva e viene buttata fuori dalla competizione. Le 32 squadre che si affronteranno ai sedicesimi di finale (ad eccezione di Ternana-Recanatese che si giocherà il 21 ottobre).

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I risultati

In grassetto le squadre qualificate

Ancona 1-1 Fossombrone (L’Ancona vince ai rigori)

Biellese 3-2 Alessandria

Avola 0-4 Modica

Brusaporto 2-1 Chievo Verona

Cjarlins Muzane 1-1 Brian Lignano (Il Cjarlins Muzane vince ai rigori)

Este 0-2 Caldiero Terme

Flaminia C. 0-3 Siena

L’Aquila 1-1 Termoli (L’Aquila vince ai rigori)

Lentigione 1-3 Piacenza

Mestre 0-2 Schio

Igea Virtus 3-2 Reggina

Ternana – Recanatese (21/10)

Paganese 1-1 Real Aversa (Il Real Aversa vince ai rigori)

Pavia 1-3 Sant’Angelo

Real Calepina 0-2 Leon

Sanremese 5-2 Millesimo

Sassari L.D. 3-0 Sar.Ogliastra

Sasso Marconi 1-0 Cittadella Modena

Seravezza Pozzi 1-1 Lucchese (La Lucchese vince ai rigori)

Terranuova Tr. 0-3 Prato

UniPomezia 3-4 Teramo

Valenziana Mado 3-2 Saluzzo

Varese 2-5 Pro Patria

V.Campagnano 4-1 Albalonga

Vigor Lamezia 2-2 Gelbison (La Gelbison vince ai rigori)

Trapani 1-2 Licata

Union Clodiense 2-1 Campodarsego

Fidelis Andria 1-1 Bisceglie (La Fidelis Andria vince ai rigori)

Nocerina 1-1 Turris (La Turris vince ai rigori)

Villa Valle 1-1 Tritium (Il Villa Valle vince ai rigori)

Virtus Francavilla 3-0 Gravina

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