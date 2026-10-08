Coppa Italia serie D: tutti i risultati e le squadre qualificate. Fuori la Reggina, cade il Trapani in casa
Gli amaranto escono dalla competizione con largo anticipo rispetto alle ambizioni
08 Ottobre 2026 - 11:33 | Redazione
Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D. Non sono mancate le sorprese nella giornata in cui la Reggina ha perso la sua seconda partita consecutiva e viene buttata fuori dalla competizione. Le 32 squadre che si affronteranno ai sedicesimi di finale (ad eccezione di Ternana-Recanatese che si giocherà il 21 ottobre).
I risultati
In grassetto le squadre qualificate
Ancona 1-1 Fossombrone (L’Ancona vince ai rigori)
Biellese 3-2 Alessandria
Avola 0-4 Modica
Brusaporto 2-1 Chievo Verona
Cjarlins Muzane 1-1 Brian Lignano (Il Cjarlins Muzane vince ai rigori)
Este 0-2 Caldiero Terme
Flaminia C. 0-3 Siena
L’Aquila 1-1 Termoli (L’Aquila vince ai rigori)
Lentigione 1-3 Piacenza
Mestre 0-2 Schio
Igea Virtus 3-2 Reggina
Ternana – Recanatese (21/10)
Paganese 1-1 Real Aversa (Il Real Aversa vince ai rigori)
Pavia 1-3 Sant’Angelo
Real Calepina 0-2 Leon
Sanremese 5-2 Millesimo
Sassari L.D. 3-0 Sar.Ogliastra
Sasso Marconi 1-0 Cittadella Modena
Seravezza Pozzi 1-1 Lucchese (La Lucchese vince ai rigori)
Terranuova Tr. 0-3 Prato
UniPomezia 3-4 Teramo
Valenziana Mado 3-2 Saluzzo
Varese 2-5 Pro Patria
V.Campagnano 4-1 Albalonga
Vigor Lamezia 2-2 Gelbison (La Gelbison vince ai rigori)
Trapani 1-2 Licata
Union Clodiense 2-1 Campodarsego
Fidelis Andria 1-1 Bisceglie (La Fidelis Andria vince ai rigori)
Nocerina 1-1 Turris (La Turris vince ai rigori)
Villa Valle 1-1 Tritium (Il Villa Valle vince ai rigori)
Virtus Francavilla 3-0 Gravina
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