Coppa Italia serie D: tutti i risultati e le squadre qualificate. Fuori la Reggina, cade il Trapani in casa

Trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D. Non sono mancate le sorprese nella giornata in cui la Reggina ha perso la sua seconda partita consecutiva e viene buttata fuori dalla competizione. Le 32 squadre che si affronteranno ai sedicesimi di finale (ad eccezione di Ternana-Recanatese che si giocherà il 21 ottobre).

Leggi anche

I risultati

In grassetto le squadre qualificate

Ancona 1-1 Fossombrone (L’Ancona vince ai rigori)

Biellese 3-2 Alessandria

Avola 0-4 Modica

Brusaporto 2-1 Chievo Verona

Cjarlins Muzane 1-1 Brian Lignano (Il Cjarlins Muzane vince ai rigori)

Este 0-2 Caldiero Terme

Flaminia C. 0-3 Siena

L’Aquila 1-1 Termoli (L’Aquila vince ai rigori)

Lentigione 1-3 Piacenza

Mestre 0-2 Schio

Igea Virtus 3-2 Reggina

Ternana – Recanatese (21/10)

Paganese 1-1 Real Aversa (Il Real Aversa vince ai rigori)

Pavia 1-3 Sant’Angelo

Real Calepina 0-2 Leon

Sanremese 5-2 Millesimo

Sassari L.D. 3-0 Sar.Ogliastra

Sasso Marconi 1-0 Cittadella Modena

Seravezza Pozzi 1-1 Lucchese (La Lucchese vince ai rigori)

Terranuova Tr. 0-3 Prato

UniPomezia 3-4 Teramo

Valenziana Mado 3-2 Saluzzo

Varese 2-5 Pro Patria

V.Campagnano 4-1 Albalonga

Vigor Lamezia 2-2 Gelbison (La Gelbison vince ai rigori)

Trapani 1-2 Licata

Union Clodiense 2-1 Campodarsego

Fidelis Andria 1-1 Bisceglie (La Fidelis Andria vince ai rigori)

Nocerina 1-1 Turris (La Turris vince ai rigori)

Villa Valle 1-1 Tritium (Il Villa Valle vince ai rigori)

Virtus Francavilla 3-0 Gravina